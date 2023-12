Summit EÚ je prioritne zameraný na otázky spojené s Ukrajinou

Brusel 14. decembra (TASR) - Pôvodne dvojdňový summit EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok o 10:00 h miestneho času, možno potrvá dlhšie. Predseda Európskej rady Charles Michel oznámil, že je pripravený viesť rokovania až do nedele, ak to pomôže dosiahnuť kompromis pri témach spojených s Ukrajinou, informuje spravodajca TASR.



Michel účastníkov summitu dopredu informoval, že hneď na úvod začnú diskusiami o téme, ku ktorej sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus na úrovni diplomatov - o Ukrajine. Týkajú sa odobrenia prístupového procesu (spolu s Moldavskom), čo odmieta Maďarsko, schválenia finančného balíka na roky 2024 - 2027 vo výške 50 miliárd eur, čo rovnako odmieta Maďarsko, a využitia úrokov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky v EÚ na obnovu Ukrajiny.



Prístupový proces je politické gesto, ktoré EÚ nič nestojí, veľmi však zaváži na Ukrajine. Je dosť možné, že niektoré členské krajiny využijú summit na to, aby tento prísľub dostala aj Bosna a Hercegovina, hoci to Európska komisia v novembri neodporučila.



V rámci debát o navýšení zdrojov dlhodobého rozpočtu EÚ do konca roku 2027 eurokomisia presadila Nástroj pre Ukrajinu, kde je suma 50 miliárd rozdelená na 33 miliárd v podobe pôžičiek a 17 miliárd pôjde na granty. Kyjev má poskytnúť jasný plán na reformy a rekonštrukciu s jednotlivými míľnikmi, ktorých plnenie bude môcť EÚ overovať. Ak sa nepodarí presvedčiť Maďarsko, Únia má údajne "plán B" - členské krajiny sa o bilaterálnych dohodách s Ukrajinou dohodnú najskôr s eurokomisiou a tá v ich mene bude rokovať s Kyjevom.



Pri tejto téme môžu byť spory ohľadom zvyšných 13 miliárd eur, o ktoré eurokomisia navrhla navýšiť eurorozpočet. Šetrnejšie krajiny požadujú, aby sa peniaze určené na oblasť migrácie, vojenskej mobility a úroky na splácanie pôžičiek pre ozdravný plán EÚ budúcej generácie (NGEU) našli v iných rozpočtových obálkach a nešlo o nové zdroje.



Všestranná pomoc pre Ukrajinu znamená aj využitie z výnosov zmrazených ruských aktív. Ruská centrálna banka má v EÚ zmrazených 210 miliárd eur. Ich niekoľkomiliardové úroky ročne chce Únia využiť na rekonštrukciu Ukrajiny.



Ak sa účastníkom summitu podarí dospieť k riešeniam ohľadom Ukrajiny a dlhodobého rozpočtu, čakajú ich témy: bezpečnosť a obrana, migrácia a takzvaná strategická agenda, čo sú priority pre ďalší cyklus fungovania euroinštitúcií po budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu. Otázna je téma konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas; k tejto agende neboli predpripravené žiadne závery.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)