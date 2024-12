Summit EÚ je rozdelený medzi západný Balkán a bežné politické témy

Brusel 18. decembra (TASR) - Šéfovia vlád a štátov krajín EÚ v Bruseli sa v stredu večer zúčastnia na summite EÚ – západný Balkán, kde sa stretnú s lídrami krajín z tohto regiónu. Vo štvrtok lídri EÚ prerokujú vopred stanovenú pracovnú agendu, informuje bruselský spravodajca TASR.



Nový predseda Európskej rady António Costa v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov spresnil, že stredajší summit bude venovaný úsiliu o regionálnu integráciu, ako aj možnostiam ďalšieho pokroku v postupnej integrácii medzi EÚ a regiónom západného Balkánu. Pracovná večera sa zameria na geopolitické výzvy spoločné pre EÚ a spomínaný región.



Štvrtkový program je venovaný Ukrajine, úlohe Únie vo svete, Blízkemu východu, migrácii a otázke zahraničnej politiky.



Costa zdôraznil, že v popredí diskusií bude situácia na Ukrajine. Vyjadril presvedčenie, že Únia musí urobiť všetko pre to, aby boli útočiace ruské jednotky porazené.



"Decembrové zasadnutie je dôležitou príležitosťou na vyslanie jednotného a jednoznačného posolstva o podpore Ukrajiny za komplexný, spravodlivý a trvalý mier. Pozval som prezidenta Volodymyra Zelenského do Bruselu, aby sa s nami podelil o najnovší vývoj a o svoje názory na to, ako môže Európa najlepšie podporiť Ukrajinu," uviedol Costa. Naznačil, že na summite chce prediskutovať najlepší spôsob, ako splniť záväzky EÚ voči ukrajinskému ľudu.



Zelenskyj sa stretne s lídrami EÚ hneď po úvodnom príhovore šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej.



Costa dodal, že úloha a angažovanosť EÚ vo svete je ďalšou silnou témou zasadnutia a zdôraznil, že Únia potrebuje komplexnú a strategickú diskusiu o tom, ako posilniť svoju globálnu angažovanosť a priority v multipolárnom prostredí. V tomto smere považuje ďalšie rozšírenie EÚ za hlavnú geopolitickú investíciu a vyslovil sa za vytvorenie širšej a hlbšej siete partnerov po celom svete.



Podľa jeho slov musí EÚ určiť, ako na jednej strane možno posilniť transatlantické puto, a na strane druhej brániť svoje vlastné ekonomické záujmy. To sa týka aj úsilia viac sa podieľať na ochrane vlastnej bezpečnosti a budovať spoločnú obranu.



Costa upozornil, že súčasťou štvrtkových diskusií bude aj otázka rozvoja vzájomných vzťahov so Spojeným kráľovstvom, najmä v oblasti bezpečnosti a obrany.



Decembrové debaty lídrov sa nevyhnú téme migrácie, pričom podľa Costu treba zintenzívniť implementáciu dohodnutého komplexného prístupu EÚ k migrácii a opatrení, ktoré boli prijaté na predošlých zasadnutiach Európskej rady.



"Zameriame sa aj na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu na Blízkom východe, vrátane toho, ako môže EÚ čo najlepšie prispieť k úsiliu o deeskaláciu napätia," vysvetlil Costa v pozývacom liste.



Koniec summitu by sa mal niesť prezentáciou výsledkov končiaceho maďarského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré na začiatku budúceho roka prevezme Poľsko.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)