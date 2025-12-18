< sekcia Zahraničie
Summit EÚ: Lídri prisľúbili podporu plánu pre mier v Pásme Gazy
Prezidenti a premiéri členských krajín apelovali aj na deeskaláciu v širšom regióne.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) – Európska únia je odhodlaná prispieť k naplneniu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN prijatej v rámci plánu ukončenia konfliktu v Pásme Gazy. Uviedli to vo štvrtok lídri členských štátov, ktorí o situácii na Blízkom východe hovorili na summite v Bruseli, informuje TASR.
Európska rada podľa záverov summitu privítala rezolúciu BR OSN o vytvorení Rady mieru a dočasných Medzinárodných stabilizačných síl a potvrdila záväzok EÚ voči medzinárodnému právu a trvalému riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov.
Mierový plán v Gaze môže EÚ podporiť aj rozšírením mandátu svojej asistenčnej misie na hraničnom priechode Rafah, policajnou misiou pre palestínske územia i zapojením do činnosti nového Civilno-vojenského koordinačného centra (CMCC), uvádza sa v schválenom dokumente.
Lídri EÚ v ňom opätovne zdôraznili, že v Pásme Gazy je potrebné stabilizovať bezpečnostné prostredie, a to aj trvalým vyradením zbraní militantného hnutia Hamas a iných neštátnych ozbrojených skupín. Poukázali na potrebu rýchleho a bezpečného dodávania humanitárnej pomoci a poskytnutia medzinárodnej a regionálnej podpory pre obnovu a rozvoj v Gaze.
Európska rada vyzvala vládu Izraela, aby dodržiavala záväzky ochrany Palestínčanov na okupovaných územiach na základe medzinárodného práva a zrušila rozširovanie osád na Západnom brehu Jordánu. Zopakovala výzvu Rade EÚ, aby pracovala na ďalších sankciách voči extrémistickým osadníkom a organizáciám, ktoré ich podporujú.
Prezidenti a premiéri členských krajín apelovali aj na deeskaláciu v širšom regióne. Vyzdvihli potrebu zachovania stability v Libanone vrátanie presadzovania štátneho monopolu na držanie zbraní. Zdôraznili podporu mierových síl OSN (UNIFIL), vyšetrenie nedávnych útokoch na ne a dodržiavanie podmienok prímeria z novembra 2024.
Rok po páde režimu Bašára Asada v Sýrii Európska rada zopakovala podporu mierovej a inkluzívnej transformácii v tejto krajine s tým, že je dôležité chrániť bez diskriminácie práva Sýrčanov zo všetkých etnických a náboženských skupín. Lídri EÚ sú podľa záverov summitu znepokojení zahraničným zasahovaním do tohto procesu v Sýrii a vyzývajú všetkých aktérov, aby plne rešpektovali jednotu a nezávislosť krajiny.
