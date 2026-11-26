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Summit EÚ možno prekvapí v podobe kompromisu o dlhodobom rozpočte
Podľa viacerých diplomatov z prostredia summitu tieto rokovania majú najmenej hodinový sklz, čo znamená, že finálne polnočné zhrnutie skupinových rokovaní sa oneskorí.
Autor TASR
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Brusel 26. novembra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ rokujúci sa summite v Bruseli o podobe budúceho sedemročného rozpočtu EÚ a o 45-miliardovej finančnej pôžičke pre Ukrajinu na rok 2027, mali podľa pôvodného plánu ukončiť svoje diskusie okolo polnoci, čo sa nepodarí, ale stále existuje šanca, že sa nakoniec dopracujú k nejakému prijateľnému kompromisu, informuje bruselský spravodajca TASR.
Predseda Európskej rady António Costa na úvod summitu avizoval, že jeho cieľom je uzavrieť rozpočtové rokovania v piatok. V záujme toho nastavil sedem osobitných skupinových rokovaní s lídrami viacerých krajín naraz. Slovenský premiér Robert Fico sa ocitol v dvoch rôznych skupinách.
Podľa viacerých diplomatov z prostredia summitu tieto rokovania majú najmenej hodinový sklz, čo znamená, že finálne polnočné zhrnutie skupinových rokovaní sa oneskorí. Costa má však stále ambíciu zaistiť kompromisnú dohodu, ktorá by na decembrovom summite EÚ vyústila do záverov potvrdzujúcich aj konečnú výšku viacročného finančného rámca, aj odobrenie pôžičky pre Ukrajinu všetkými lídrami.
Vo štvrtok sa Bulharsko, Česko, Maďarsko a Slovensko držali pozície, že aj naďalej odmietajú hradiť náklady spojené s pôžičkou EÚ pre Ukrajinu vo výške 45 miliárd eur. Týždenník Politico však v tejto súvislosti citoval rakúskeho kancelára Christiana Stockera, ktorý vyjadril nádej, že aj v tomto bode je riešenie možné.
„Mám dojem, že v tejto otázke určite došlo k pokroku,“ uviedol a dodal, že je optimistický, pokiaľ ide o nájdenie riešenia „spôsobom, ktorý nám všetkým umožní prejaviť solidaritu“.
Na otázku, či by toto riešenie mohlo spočívať v tom, že štyri uvedené krajiny podporia len tú časť pôžičky (16 až 20 miliárd eur), ktorá pokrýva rozpočtovú, teda nevojenskú pomoc Ukrajine, Stocker reagoval, že ide o „zaujímavý návrh“.
„Vnímam to ako signál, že aj napriek odlišným politickým situáciám a okolnostiam v jednotlivých krajinách existuje ochota pracovať na spoločnom riešení a prejaviť solidaritu,“ skonštatoval.
Portál Politico spresnil, že ide o myšlienku, ku ktorej sa Bulharsko „už začína prikláňať“. Bulharsko je otvorené kompromisu, ktorý by napríklad zahŕňal úhradu nákladov spojených len s nevojenskými časťami pôžičky.
Týždenník tiež zdôraznil, že podľa svedectiev dvoch nemenovaných európskych diplomatov, spomedzi štyroch krajín odmietajúcich účasť na pôžičke pre Kyjev je Slovensko najviac „neústupčivé“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Predseda Európskej rady António Costa na úvod summitu avizoval, že jeho cieľom je uzavrieť rozpočtové rokovania v piatok. V záujme toho nastavil sedem osobitných skupinových rokovaní s lídrami viacerých krajín naraz. Slovenský premiér Robert Fico sa ocitol v dvoch rôznych skupinách.
Podľa viacerých diplomatov z prostredia summitu tieto rokovania majú najmenej hodinový sklz, čo znamená, že finálne polnočné zhrnutie skupinových rokovaní sa oneskorí. Costa má však stále ambíciu zaistiť kompromisnú dohodu, ktorá by na decembrovom summite EÚ vyústila do záverov potvrdzujúcich aj konečnú výšku viacročného finančného rámca, aj odobrenie pôžičky pre Ukrajinu všetkými lídrami.
Vo štvrtok sa Bulharsko, Česko, Maďarsko a Slovensko držali pozície, že aj naďalej odmietajú hradiť náklady spojené s pôžičkou EÚ pre Ukrajinu vo výške 45 miliárd eur. Týždenník Politico však v tejto súvislosti citoval rakúskeho kancelára Christiana Stockera, ktorý vyjadril nádej, že aj v tomto bode je riešenie možné.
„Mám dojem, že v tejto otázke určite došlo k pokroku,“ uviedol a dodal, že je optimistický, pokiaľ ide o nájdenie riešenia „spôsobom, ktorý nám všetkým umožní prejaviť solidaritu“.
Na otázku, či by toto riešenie mohlo spočívať v tom, že štyri uvedené krajiny podporia len tú časť pôžičky (16 až 20 miliárd eur), ktorá pokrýva rozpočtovú, teda nevojenskú pomoc Ukrajine, Stocker reagoval, že ide o „zaujímavý návrh“.
„Vnímam to ako signál, že aj napriek odlišným politickým situáciám a okolnostiam v jednotlivých krajinách existuje ochota pracovať na spoločnom riešení a prejaviť solidaritu,“ skonštatoval.
Portál Politico spresnil, že ide o myšlienku, ku ktorej sa Bulharsko „už začína prikláňať“. Bulharsko je otvorené kompromisu, ktorý by napríklad zahŕňal úhradu nákladov spojených len s nevojenskými časťami pôžičky.
Týždenník tiež zdôraznil, že podľa svedectiev dvoch nemenovaných európskych diplomatov, spomedzi štyroch krajín odmietajúcich účasť na pôžičke pre Kyjev je Slovensko najviac „neústupčivé“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)