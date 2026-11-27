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Summit EÚ o dlhodobom rozpočte sa skončil predčasne bez dohody
Summit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať.
Autor TASR
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Brusel 27. novembra (TASR) - Mimoriadny summit EÚ v Bruseli venovaný budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie vo štvrtok neskoro večer predčasne ukončili bez dohody. „Vieme, že dnes večer nedospejeme k výsledku,“ uviedol na tlačovej konferencii nemecký kancelár Friedrich Merz. Lídri sa podľa neho dohodli, že v rokovaniach nebudú pokračovať ani v piatok dopoludnia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Summit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať. Merz na večernej tlačovej konferencii potvrdil, že vo štvrtok už k výsledku nedospejú, no napriek tomu vyjadril optimizmus, že dohodu o dlhodobom rozpočte na roky 2028 – 2034 sa podarí dosiahnuť na decembrovom summite EÚ, ktorý sa bude konať 17. až 18. decembra.
„Na dosiahnutie záveru je potrebné urobiť ešte príliš veľa prípravných prác,“ dodal Merz.
Lídri EÚ sa v Bruseli nevedia zhodnúť na tom, ako financovať investície do nových priorít, akými sú obrana a konkurencieschopnosť, a zároveň zachovať tradičné dotácie pre poľnohospodárstvo a vyrovnávacie platby pre chudobnejšie regióny, pripomína DPA.
Merz pri príchode na rokovania zopakoval svoju požiadavku obmedziť celkový objem rozpočtu, aby sa predišlo výraznému nárastu príspevkov Nemecka.
Predseda Európskej rady António Costa predložil minulý víkend nový kompromisný návrh s celkovým objemom 1,78 bilióna eur na sedemročné obdobie, čo je približne o 204 miliárd eur menej než pôvodný návrh Európskej komisie.
„Myslím si, že môžem povedať, že je tu nepochybne určitý posun smerom k ďalšiemu znižovaniu,“ vyhlásil Merz po konzultáciách s lídrami EÚ.
Nemecký kancelár zároveň podporil výzvu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa dohoda našla do konca roka, teda ešte pred francúzskymi prezidentskými voľbami na jar 2027. „Myslím si, že by to bolo pre Európu dobré, keby sa nám to podarilo dotiahnuť, a súhlasím s tým, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby sa tak stalo,“ dodal Merz.
Summit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať. Merz na večernej tlačovej konferencii potvrdil, že vo štvrtok už k výsledku nedospejú, no napriek tomu vyjadril optimizmus, že dohodu o dlhodobom rozpočte na roky 2028 – 2034 sa podarí dosiahnuť na decembrovom summite EÚ, ktorý sa bude konať 17. až 18. decembra.
„Na dosiahnutie záveru je potrebné urobiť ešte príliš veľa prípravných prác,“ dodal Merz.
Lídri EÚ sa v Bruseli nevedia zhodnúť na tom, ako financovať investície do nových priorít, akými sú obrana a konkurencieschopnosť, a zároveň zachovať tradičné dotácie pre poľnohospodárstvo a vyrovnávacie platby pre chudobnejšie regióny, pripomína DPA.
Merz pri príchode na rokovania zopakoval svoju požiadavku obmedziť celkový objem rozpočtu, aby sa predišlo výraznému nárastu príspevkov Nemecka.
Predseda Európskej rady António Costa predložil minulý víkend nový kompromisný návrh s celkovým objemom 1,78 bilióna eur na sedemročné obdobie, čo je približne o 204 miliárd eur menej než pôvodný návrh Európskej komisie.
„Myslím si, že môžem povedať, že je tu nepochybne určitý posun smerom k ďalšiemu znižovaniu,“ vyhlásil Merz po konzultáciách s lídrami EÚ.
Nemecký kancelár zároveň podporil výzvu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa dohoda našla do konca roka, teda ešte pred francúzskymi prezidentskými voľbami na jar 2027. „Myslím si, že by to bolo pre Európu dobré, keby sa nám to podarilo dotiahnuť, a súhlasím s tým, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby sa tak stalo,“ dodal Merz.