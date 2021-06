Summit EÚ ocenil tempo očkovania

Brusel 24. júna (TASR) - Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ vo štvrtok na spoločnom summite v Bruseli privítali pokrok v očkovaní naprieč Európou a celkové zlepšenie epidemickej situácie. Zároveň vyjadrili znepokojenie nad zhoršením migračného tlaku na niektorých migračných trasách do Európy.



V prvej časti summitu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii, lídri okrem pokroku v očkovaní poukázali aj na potrebu pokračovať vo zvýšenom tempe vakcinácie a taktiež zdôraznili potrebu konať koordinovane v prípade ďalšieho šírenia nových variantov vírusu.



Premiéri a prezidenti ocenili, že dohody o COVID pasoch a revízia dvoch odporúčaní Rady EÚ o cestovaní v rámci Európy a o nepodstatných cestách do EÚ uľahčia bezpečné cezhraničné cestovanie.



Summit opätovne potvrdil záväzok EÚ k medzinárodnej solidarite v reakcii na pandémiu. Lídri súhlasia s urýchlením prác pre zvyšovanie globálnej výroby vakcín a ich dodávok do celého sveta, najmä prostredníctvom nástroja COVAX. Dohodli sa, že producentské krajiny a výrobcovia by mali aktívne prispievať k úsiliu o zvýšenie celosvetovej ponuky vakcín, surovín pre vakcíny, ale aj liečebných postupov a liekov.



Účastníci summitu rokovali aj o základných ponaučeniach, ktoré možno vyvodiť z koronakrízy, na základe správy predloženej Európskou komisiou.



V tematickom bloku venovanom migrácii lídri prebrali migračnú situáciu na rôznych trasách a skonštatovali, že vývoj na niektorých z nich vyvoláva obavy. Sústredili sa na vonkajšie príčiny migrácie a podporili zintenzívnenie spolupráce a partnerstiev s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, čo má zabrániť stratám na životoch a znížiť tlak na európske hranice. Prístup EÚ by mal byť podľa lídrov pragmatický, flexibilný a šitý na mieru, pričom Únia využije na tento účel všetky dostupné nástroje a stimuly. Podľa záverov rokovaní tento prístup musí zohľadniť všetky migračné trasy, základné príčiny migrácie, ale aj podporu utečencov a vysídlených osôb, budovanie kapacít na riadenie migrácie či zabrániť prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. Znamená to tiež posilnenie hraničných kontrol, spoluprácu pri pátraní a záchrane migrantov, riešenie otázky legálnej migrácie ako aj zabezpečenie návratu a readmisie nelegálnych utečencov.



V tomto zmysle lídri členských krajín poverili Európsku komisiu a šéfa diplomacie EÚ, aby v spolupráci s členskými štátmi posilnili konkrétne kroky a podporu pre prioritné krajiny pôvodu a tranzitu. Komisia by už na jeseň mala predložiť akčné plány pre hlavné krajiny pôvodu a tranzitu s uvedením jasných cieľov, ďalších podporných opatrení a aj konkrétnych časových harmonogramov. Podľa záverov zo summitu by Európska komisia mala využiť najmenej 10 percent finančného krytia nástroja pre susedstvo (NDICI) a tiež financovanie z iných nástrojov, na akcie spojené s migráciou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)