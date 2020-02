Priatelia kohézie sa premenovali na Priatelia ambicióznej Európy

Brusel 21. februára (TASR) - Jedným z vedľajších výsledkov rokovania o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027 je zmena názvu 17-člennej skupiny Priatelia kohézie, kam patrí aj Slovensko, na skupinu s názvom Priatelia ambicióznej Európy. S návrhom podľa týždenníka Politico prišiel rumunský prezident Klaus Iohannis.



Iohannis na svojom účte na Twitteri uviedol, že "naším cieľom je prijať ambiciózny rozpočet EÚ v tom najlepšom záujme Európy a jej občanov".



S novým názvom sa podľa Politico stotožnili viacerí premiéri a prezidenti vrátane predsedu talianskej vlády Giuseppeho Conteho. Taliansko sa nehlásilo vždy ku kohéznym krajinám, avšak začiatkom februára na summite v portugalskej Beje podpísalo spoločnú deklaráciu s ostatnými 16 krajinami označovanými ako Priatelia kohézie. Hlavným cieľom tejto skupiny je, aby výdavky vyčlenené cez dlhodobý rozpočet na súdržnosť (kohézia) zostali aj naďalej vysoké, minimálne na doterajšej úrovni.



Na končiace sa programové obdobie 2014 – 2020 bolo na politiku súdržnosti vyčlenených 355,1 miliardy eur, čo je takmer tretina celkového rozpočtu EÚ. Cieľom kohéznej politiky je vyrovnávať regionálne rozdiely v krajinách EÚ a riešiť rozmanité rozvojové potreby vo všetkých regiónoch EÚ.



Podľa nemenovaného diplomata EÚ sú dôvody pre zmenu názvu tejto skupiny tie, že spoločné rozpočtové ciele 17 členských krajín presahujú význam samotnej kohézie.



"Nejde iba o akúsi obrannú agendu," upozornil európsky diplomat. A dodal, že týmto krajinám je jasné, že nemôžu urobiť viac, čiže dosiahnuť vyššie ambície EÚ s menej peniazmi. Naopak za menej peňazí v dlhodobom rozpočte Únie, konkrétne za akési zastropovanie rozpočtu do výšky jedného bilióna eur, sa vyslovuje skupina krajín F4 (Frugal four/Štvorica striedmych), do ktorej patria Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko.



Piatková časť rozpočtového summitu sa niesla hlavne v znamení separátnych rokovaní rôznych skupín. S krajinami F4 rokovali separátne nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sa následne stretli aj s premiérmi južných krajín EÚ - Grécka, Portugalska a Španielska. Osobitné rokovania mali Priatelia kohézie a krátko po druhej hodine predseda Európskej rady Charles Michel rokoval s lídrami Vyšehradskej štvorky (V4).



Aj napriek zintenzívneniu rokovaní v rôznych formátoch, pri ktorých neraz asistuje aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, nie je jasné, či sa členské krajiny priblížili ku kompromisnej dohode.



"Situácia je oveľa lepšia ako dnes ráno. Šance na dohodu sú 50:50," povedal pre Politico nemenovaný diplomat. Viacero národných delegácií si pre istotu predĺžilo pobyt v hoteloch až do soboty, čo naznačuje možnosť ďalšieho kola nočných rokovaní.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)