Summit EÚ: Rokovania sú pomalé, po prestávke pokračujú v užšom formáte

Brusel 17. júla (TASR) - Rokovania lídrov krajín Európskej únie, ktorí v piatok na summite v Bruseli začali hľadať kompromisnú dohodu o sedemročnom rozpočte a o pláne obnovy po koronakríze, postupujú len pomalým tempom. Podľa servera politico.eu to uviedol nemenovaný diplomatický zdroj z prostredia rokovaní.



Hovorca predsedu Európskej rady Charlesa krátko pred 18.00 h na Twitteri uviedol, že premiéri a prezidenti si po sedemhodinových debatách vzali čas na prestávku.



Po 20.00 h budú rokovania pokračovať v užšom formáte, keď si Michel bude predvolávať lídrov jednotlivých krajín po skupinách.



Počas prestávky Michel rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Prestávku využili na ďalšie spoločné stretnutie aj premiéri krajín V4 s cieľom vzájomne koordinovať svoje postoje.



Podľa týždenníka Politico Michelov nový návrh na prerozdeľovanie financií cez jednorazový nástroj EÚ budúcej generácie má už teraz "víťazov a porazených".



Európska komisia pôvodne navrhla, že zo sumy 750 miliárd eur sa 500 miliárd prerozdelí v podobe nevratných grantov a 250 miliárd vo forme pôžičiek. Michel už pred summitom naznačil, že v mene kompromisu môže dôjsť k zmene pomeru medzi grantmi a pôžičkami a v piatok bol na stole návrh rozdať cez granty už len 310 miliárd eur.



Podľa jeho návrhu by sa 70 percent z tejto sumy rozdalo v rokoch 2021 a 2022 na základe vzorca, ktorý zohľadňuje nezamestnanosť v rokoch 2015 až 2019. Zostávajúcich 30 percent sa vyčlení v roku 2023 na základe poklesu HDP členských štátov v rokoch 2020 a 2021.



Tento vzorec zatiaľ najväčších príjemcov grantov stavia Českú republiku, Francúzsko, Fínsko, Taliansko a Holandsko. Na druhej strane to znamená, že najmenej grantov by podľa nového kľúča získalo Poľsko, Litva a Lotyšsko.





Spravodajca TASR Jaromír Novak