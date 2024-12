Summit EÚ sa bude venovať Ukrajine, Sýrii i úlohe Únie vo svete

Brusel 19. decembra (TASR) - V Bruseli sa vo štvrtok koná jednodňové zasadnutie Európskej rady. Lídri členských krajín EÚ budú hovoriť o situácii na Ukrajine i na Blízkom východe. Na programe sú aj témy migrácie, úlohy EÚ vo svete a ďalšie zahranično-politické otázky. SR zastupuje predseda vlády Robert Fico. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



V tomto formáte sa hlavy vlád a štátov stretávajú prvýkrát od pádu režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. EÚ teraz podľa DPA stojí pred rozhodnutím, ako sa postaviť k novému vedeniu v krajine.



Blok by mohol prehodnotiť rozsiahle ekonomické sankcie uvalené na Sýriu, ak nové vedenie urobí pokrok smerom k inkluzívnej a demokratickej zmene moci, uviedla pred summitom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá značne prispela k zvrhnutiu prezidenta Asada, je na zozname teroristických organizácii EÚ i OSN. Lídri Únie dúfajú, že Sýria pod novým vedením bude môcť byť opäť označená za bezpečnú krajinu. To by podľa DPA viedlo k tomu, že členské štáty EÚ by mohli odmietnuť žiadosti Sýrčanov o azyl a začať s deportáciami.



Zasadnutiu Európskej rady bude prvýkrát predsedať jej nový predseda António Costa, ktorý sa funkcie ujal začiatkom decembra. Na úvod stretnutia príde na jeho pozvanie aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, aby lídrov informoval o naliehavých potrebách svojej krajiny na bojisku.



V predvečer schôdzky sa Zelenskyj stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Neskôr sa k nim pripojil aj Costa, von der Leyenová a talianska premiéra Giorgia Meloniová.



Vedúci predstavitelia krajín EÚ sa budú taktiež venovať budúcim vzťahom so Spojenými štátmi, kde sa 20. januára uskutoční inaugurácia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Diskutovať budú aj o vzťahoch s Britániou, najnovšom vývoji v Gruzínsku a Moldavsku i v konfliktoch na Blízkom východe.



Na schôdzke v Bruseli sa nezúčastní francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vycestoval na ostrov Mayote v Indickom oceáne zasiahnutý tropickou cyklónou Chido. Zastupovať ho bude nemecký kancelár Olaf Scholz.