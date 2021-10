Summit EÚ-Ukrajina ukázal vôľu užšej integrácie a spolupráce

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska únia a Ukrajina v utorok na summite v Kyjeve opätovne potvrdili svoje pevné partnerstvo a odhodlanie posilniť politickú a hospodársku integráciu Ukrajiny s Úniou.



Únii na 23. summite EÚ-Ukrajina zastupovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a šéf európskej diplomacie Josep Borrell, za Ukrajinu vystúpil jej prezident Volodymyr Zelenskyj.



V spoločnom vyhlásení obe strany uviedli, že dosiahli pokrok vo viacerých kľúčových oblastiach spolupráce, a to aj prostredníctvom troch nových dôležitých dohôd – komplexnej dohody o leteckej doprave; dohody o pridružení Ukrajiny k programu Horizont Európa a tiež dohody o pridružení Ukrajiny k programu Kreatívna Európa.



"Vytvorili sme osobitné partnerstvo založené na vzájomnej solidarite a priateľstve. Zdieľame záväzok posilniť politické pridruženie a hospodársku integráciu Ukrajiny s EÚ a v mnohých oblastiach sa dosiahol pokrok. Budeme aj naďalej spolupracovať na nevyužitých príležitostiach, ktoré dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou ponúka," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.



Borrell pripomenul, že EÚ je najsilnejším a najspoľahlivejším strategickým partnerom Ukrajiny. Dodal, že utorňajší summit opätovne potvrdil politickú podporu Únie pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a politiku neuznania protiprávnej ruskej anexie Krymu, a odkázal, že EÚ bude aj naďalej podporovať uplatňovanie minských dohôd.



Dohoda o leteckej doprave otvára cestu pre "spoločný letecký priestor" medzi EÚ a Ukrajinou, založený na spoločných vysokých štandardoch v oblastiach, ako je bezpečnosť letectva, bezpečnostná ochrana a manažment letovej prevádzky. Ponúka možnosť postupne začleniť Ukrajinu do širšieho spoločného európskeho leteckého priestoru. Podporí prístup na trh a ponúkne nové príležitosti pre spotrebiteľov a letecké spoločnosti na oboch stranách. Pre EÚ je Ukrajina trhom leteckej dopravy s rastúcim významom. V roku 2019 bola 13. najväčším trhom mimo EÚ s 9,8 milióna prepravených cestujúcich a osobná a nákladná letecká doprava medzi oboma stranami neustále rastie.



Táto dohoda ponúkne nové možnosti leteckej dopravy, priamejšie spojenie a ekonomické prínosy pre obe strany. Všetky obmedzenia letov medzi Ukrajinou a EÚ budú odstránené a letecké spoločnosti z EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety z akéhokoľvek miesta v Únii na ktorékoľvek letisko na Ukrajine a to isté bude platiť pre ukrajinské letecké spoločnosti v priestore EÚ.



Dohoda o pridružení Ukrajiny k Horizontu Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027, a programu Euratom pre výskum a vzdelávanie na obdobie 2021 – 2025, znamená, že na týchto dvoch programoch s rozpočtom vo výške 95,5 miliardy eur a 1,38 miliardy eur sa môžu zúčastňovať aj ukrajinskí výskumní pracovníci a inovátori za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.



Dohoda o pristúpení k programu Kreatívna Európa znamená, že ukrajinské kultúrne a tvorivé organizácie sa už môžu zapojiť do kľúčového európskeho programu na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví s rozpočtom 2,44 miliardy eur, a to za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)