Summit EÚ — Ukrajina sa bude konať 3. februára, miesto ešte neurčili

Brusel 22. decembra (TASR) — Lídri 27 krajín eurobloku sa 3. februára stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Konanie summitu EÚ — Ukrajina oznámil vo štvrtok hovorca predsedu Európskej rady Barend Leyts. Miesto, na ktorom bude prebiehať, sa však dosiaľ neurčilo, informuje agentúra Reuters.



"Môžem potvrdiť, že summit EÚ — Ukrajina sa bude konať 3. februára," povedal Leyts. Dodal, že Zelenskyj dostal "otvorenú pozvánku" do Bruselu, čo však neznamená, že vrcholná schôdzka sa bude konať práve tam.



Reuters citujúc nemenovaných predstaviteľov EÚ píše, že témou summitu bude zrejme hľadanie spôsobov, akými môže Európska únia naďalej Ukrajine pomáhať vo vojne proti Rusku. Lídri krajín eurobloku by tiež mali zhodnotiť ukrajinské snahy o členstvo v Únii.



Zelenskyj už od začiatku ruskej invázie (24. februára) pravidelne vystupuje na summitoch EÚ prostredníctvom videospojenia. V stredu uskutočnil svoju prvú zahraničnú návštevu od vypuknutia vojny. Viedla do USA, kde sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom a vystúpil v Kongrese. USA pri tejto príležitosti ohlásili nový balík pomoci Ukrajine v hodnote 1,85 miliardy dolárov, ktorého súčasťou bude aj batéria systému protivzdušnej obrany Patriot.