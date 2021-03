EÚ má záujem posilniť spoluprácu s Tureckom

Brusel 26. marca (TASR) - Európska únia je pripravená posilniť spoluprácu s Tureckom za predpokladu, že po vlaňajšom zvyšovaní napätia Ankara preukáže, že súčasná deeskalácia jej vzťahov s EÚ bude mať trvalý charakter. Dohodli sa na tom šéfovia štátov a vlád členských krajín Únie počas štvrtkového videosummitu, píšu agentúry AFP a DPA.



"Vyzývame Turecko, aby sa zdržalo ďalších provokácií. Ak by sa Ankara rozhodla inak, Únia použije všetky nástroje a možnosti, ktoré má k dispozícii," uvádza sa v záveroch, na ktorých sa dohodli lídri EÚ. Podľa nich je EÚ pripravená spolupracovať s Tureckom v "postupných fázach, primeraným a reverzibilným spôsobom s cieľom posilniť spoluprácu v mnohých oblastiach spoločného záujmu". Lídri EÚ sú zároveň ochotní prijať ďalšie ústretové rozhodnutia vo vzťahu k Turecku na júnovom summite v Bruseli.



V tomto duchu sa ešte pred summitom vyjadril pre médiá aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, keď skonštatoval, že za posledný mesiac vidieť pozitívny vývoj vo vzájomných vzťahoch, zároveň však upozornil, že situácia zostáva krehká.



Medzi lákavé ponuky pre Ankaru - za predpokladu, že vzájomné vzťahy zostanú pokojné a bez ďalších provokácií - patrí pripravenosť EÚ zintenzívniť obchodné vzťahy s Tureckom a ponúknuť ďalšie miliardy eur na predĺženie protimigračného paktu z marca 2016, ktorý viedol k uzavretiu balkánskej migračnej trasy a zastaveniu prílivu státisícov nelegálnych migrantov do Európy. V rámci tejto dohody Turecko prisľúbilo uzavretie svojich hraníc a prijímanie migrantov z gréckych ostrovov výmenou za šesť miliárd eur, ktoré EÚ poskytuje v prospech zhruba štyroch miliónov utečencov na tureckom území.



Lídri EÚ v tejto súvislosti naznačili, že EÚ je pripravená diskutovať o modernizácii 25 rokov starej colnej únie s Tureckom. Ďalšia časť záverov zo zasadnutia Európskej rady hovorí o ochote posilniť spoluprácu v oblasti kontaktov a mobility medzi ľuďmi, čo je možný odkaz na liberalizáciu vízového režimu, čo dlhodobo požaduje turecká strana.



Únia sleduje s obavami aktivity Turecka vo východnej časti Stredozemného mora, kde turecké lode mimo svojich vôd vykonávajú prieskum energetických zdrojov, čo naráža na nespokojnosť Cypru a Grécka. EÚ tieto aktivity opakovane kritizovala a jej členské krajiny negatívne vnímajú aj zapájanie sa Turecka do konfliktov v Sýrii, Líbyi či Náhornom Karabachu.



Erdogan koncom roka 2020 vyjadril želanie uvoľniť napäté vzťahy s Úniou po tom, ako sa lídri EÚ na decembrovom summite rozhodli sankcionovať určité kroky tureckej strany.