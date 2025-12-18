< sekcia Zahraničie
Summit EÚ v Bruseli sa začal s výrazným oneskorením
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Štvrtkové rokovanie lídrov Európskej únie v Bruseli sa začalo s viac než 1,5-hodinovým oneskorením. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Začiatok zasadnutia Európskej rady bol pôvodne naplánovaný na 10.00 h. V posledných dňoch sa pritom čoraz častejšie objavujú očakávania, že súčasný summit by mohol byť najdlhší od niekoľkodňového zasadnutia o rozpočte EÚ počas pandémie COVID-19. Hlavným dôvodom je snaha členských štátov dosiahnuť dohodu o financovaní potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky.
V stredu večer bola nečakane zrušená aj plánovaná tlačová konferencia predsedu Európskej rady Antónia Costu po summite EÚ a západného Balkánu. Viacerí predstavitelia Únie pre Politico potvrdili, že lídri už počas stredajšieho večera a vo štvrtok ráno absolvovali viacero bilaterálnych stretnutí s cieľom dohodnúť sa na spôsobe financovania Kyjeva.
Situáciu v Bruseli vo štvrtok komplikujú aj rozsiahle protesty poľnohospodárov. Tisíce farmárov demonštrujú v uliciach hlavného mesta Belgicka proti plánom Únie na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur, ako aj proti reforme poľnohospodárskych dotácií. Demonštrácie na niektorých miestach prerástli do potýčok s miestnou políciou.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa pred summitom stretla so zástupcami paneurópskej poľnohospodárskej lobby COPA-COGECA. Na rokovaniach sa zúčastnili aj Costa a eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen. Práve táto schôdzka môže byť dôvodom oneskorenia začiatku summitu, napísal Politico.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
