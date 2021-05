Summit EÚ v Porte má zaviesť do praxe Európsky pilier sociálnych práv

Premiér Eduard Heger, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel/Porto 7. mája (TASR) - Portugalské predsedníctvo Rady EÚ spolu s Európskou komisiou (EK) sú v piatok v meste Porto hostiteľom sociálneho summitu EÚ. Summit sa koná necelé štyri roky po poslednom podobnom stretnutí európskych lídrov vo švédskom meste Göteborg (november 2017), na ktorom bol prijatý Európsky pilier sociálnych práv a v jeho rámci 20 zásad, ktorými sa riadi Európska sociálna agenda.Na podujatí v Porte sa zúčastňujú hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, eurokomisár pre sociálne otázky Nicolas Schmit, predseda Európskej rady Charles Michel, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a tiež zástupcovia politických skupín v europarlamente a šéfovia parlamentných výborov zodpovedných za sociálne otázky a zamestnanosť. Prítomní sú aj predstavitelia európskych sociálnych partnerov a zástupcovia občianskej spoločnosti.Slovensko na summite zastupuje predseda vlády Eduard Heger (OLaNO).Cieľom sociálneho summitu v Porte je pretaviť zásady z Göteborgu do praxe, aby prispievali k budovaniu sociálnej Európy, ktorá je silnejšia a lepšie pripravená na sociálnu a ekonomickú obnovu po koronaktríze a na budúce výzvy, ktorým musí Únia zvládnuť pri prechode na uhlíkovo neutrálne a digitálne hospodárstvo.Sociálny summit sa nesie v znamení hesla portugalského predsedníctva oEurópy, ktoré podporí vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest, zosúladenie zručností so súčasnými a budúcimi potrebami trhu, posilnenie sociálnej ochrany a tiež boj proti chudobe.Podľa tlačovej správy portugalského predsedníctva summit v Porte je príležitosťou na vybudovanie širokých politických záväzkov medzi členskými štátmi EÚ, európskymi inštitúciami, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou pri vytváraní najvhodnejších politických podmienok pre implementáciu akčného plánu, čím sa uvedie do praxe Európsky pilier sociálnych práv.Akčný plán navrhuje ambicióznejšie európske ciele - zvýšiť mieru zamestnanosti na 78 percent, zlepšiť zručnosti a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 15 miliónov, z ktorých päť miliónov budú deti.Záverečný dokument z piatkového sociálneho summitu bude predložený predsedovi Európskej rady ako príspevok k neformálnemu summitu premiérov a prezidentov krajín EÚ, ktorý sa bude týmito otázkami zaoberať v sobotu (8. mája).Hlavy vlád a štátov budú samostatne rokovať už v piatok večer, keď počas pracovnej večere preberú záležitosti týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 a viaceré otázky z oblasti zahraničnej politiky.(spravodajca TASR Jaromír Novak)