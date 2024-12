Summit EÚ-západný Balkán potvrdil ochotu napredovať v rozširovaní

Brusel 18. decembra (TASR) - Závery zo stredajšieho summitu EÚ a krajín západného Balkánu zdôraznili skutočnosť, že v v kontexte geopolitickej situácie zapríčinenej vojnou Ruska proti Ukrajine a konfliktom na Blízkom východe je strategické partnerstvo medzi oboma stranami dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Informuje o tom spravodajca TASR.



Text dohodnutý šéfmi vlád a štátov EÚ a západného Balkánu spresňuje, že obe strany majú spoločnú budúcnosť a čelia výzvam, ktoré môžu prekonať len spoločne, a že budovanie budúcnosti mieru a prosperity musí byť založené na spoločných zásadách, hodnotách a záujmoch.



"Budúcnosť západného Balkánu je v EÚ. Opäť potvrdzujeme náš plný a jednoznačný záväzok voči perspektíve členstva krajín západného Balkánu v EÚ. Rozširovanie je geostrategickou investíciou do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity," uvádza sa v záveroch Európskej rady, podľa ktorých proces rozširovania nadobudol novú dynamiku a od posledného summitu bol zaznamenaný významný pokrok.



Lídri oboch strán súhlasili s tým, že urýchlenie prístupového procesu na základe presvedčivých reforiem a zásady vlastných zásluh je v spoločnom záujme EÚ aj západného Balkánu.



Únia víta odhodlanie západobalkánskych partnerov dodržiavať základné európske hodnoty a záväzky v oblasti demokracie, základných práv a zásad právneho štátu. Kandidátske krajiny vyzvala, aby príslušníkom menšín zaručili práva a rovnaké zaobchádzanie, a vyjadrila podporu ich úsiliu v boji proti organizovanému zločinu a korupcii.



Lídri EÚ ocenili partnerov zo západného Balkánu, ktorí sa zosúladili so zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie, a vyzvali krajiny, ktoré tak ešte neurobili, aby konali rovnako.



"Musíme posilniť našu spoluprácu a strategické partnerstvá v oblasti riadenia migrácie. Sú potrebné ďalšie opatrenia na zosúladenie vízovej politiky a na boj proti prevádzačstvu migrantov, obchodovaniu s ľuďmi a proti organizovanej trestnej činnosti," píše sa v záveroch.



EÚ upozornila, že postupná integrácia krajín tohto regiónu sa už začala v rôznych oblastiach politiky, čo občanom prináša konkrétne výhody.



Únia si veľa sľubuje od plánu rastu pre západný Balkán, ktorý má potenciál zdvojnásobiť hospodársky rast v regióne v nasledujúcom desaťročí - za predpokladu, že partneri vykonajú súvisiace reformy.



EÚ počíta s tým, že krajiny západného Balkánu budú napredovať v regionálnej hospodárskej integrácii prostredníctvom spoločného regionálneho trhu, ktorý je odrazovým mostíkom a predpokladom ich užšej integrácie do jednotného európskeho trhu.



V neposlednom rade EÚ uviedla, že bude podporovať partnerov zo západného Balkánu, aby im pomohla zmierniť vplyv ruskej agresie proti Ukrajine na ich hospodárstva, podniky a bezpečnosť.



Závery spomenuli aj to, že nedochádza k normalizácii vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom, čo brzdí integračné snahy oboch partnerov.



"EÚ naďalej zostáva najbližším partnerom tohto regiónu, jeho hlavným investorom a obchodným partnerom a hlavným darcom. Spoliehame sa na našich partnerov, že s podporou strategických komunikácií EÚ toto partnerstvo zviditeľnia medzi svojím obyvateľstvom," uzatvára dokument.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)