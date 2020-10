Summit EÚ zdôraznil potrebu spoločného úsilia pri znižovaní emisií

At #EUCO conclusions on climate have been adopted @eucopresident has now started discussion on #COVID__19 pic.twitter.com/YD2UrqG2qC — Barend Leyts (@BarendLeyts) October 15, 2020

Brusel 16. októbra (TASR) - Všetky členské krajiny EÚ by sa mali spoločne snažiť o dosiahnutie cieľa znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 55 percent oproti úrovniam z roku 1990. Uvádza sa v záveroch z prvého dňa summitu EÚ v Bruseli.V záveroch, prijatie ktorých cez Twitter potvrdil Barend Leyts - hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela - sa uvádza, že ak chce Únia dosiahnuť svoj hlavný cieľ - stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050 -, musí prijať aj ambicióznejšie klimaticko-energetické plány pre najbližšie desaťročie.V tomto kontexte šéfovia štátov a vlád EÚ vo štvrtok diskutovali o návrhoch Európskej komisie, aby Únia do roku 2030 znížila emisie skleníkových plynov na svojom území o 55 percent oproti úrovniam z roku 1990 a prebrali aj možnosti opatrení, ktoré treba za týmto účelom prijať.uvádza sa v texte záverov zo summitu. V tomto dokumente je zdôraznené, že všetky členské krajiny sa v duchu férovosti a solidarity majú podieľať na tomto cieli, avšak pri zohľadnení ich národných špecifík.Premiéri a prezidenti vyzvali Radu EÚ (zasadnutia na úrovni ministrov), aby začala pracovať na tejto agende a odporučili Európskej komisii, aby začala hĺbkové konzultácie s jednotlivými členskými krajinami s cieľom zistiť, aké sú národné špecifiká tej-ktorej krajiny a dopredu minimalizovať dopady opatrení vedúcich k znižovaniu emisií.Tejto téme sa bude venovať aj decembrový summit EÚ (10.-11. decembra), počas ktorého lídri odobria konečný cieľ znižovania emisií do roku 2030.Európsky parlament minulý týždeň vyzval na zníženie emisií CO2 do roku 2030 najmenej o 60 percent a niektoré európske politické skupiny presadzujú až ich 65-percentné zníženie za najbližších desať rokov.V decembri by už mali byť známe aj upravené vnútroštátne stanovené príspevky (NDC) pre revidovanú stratégiu znižovania emisií.Závery klimatickej časti októbrového summitu EÚ sú zároveň výzvou aj pre ostatných globálnych hráčov, aby sa pridali k úsiliu Európanov a upravili svoje národné príspevky v tejto oblasti. Lídri EÚ ocenili význam klimatickej diplomacie Únie, ktorej cieľom je spájať sily v celosvetovom meradle v záujme účinnejšieho boja proti klimatickým zmenám.(spravodajca TASR Jaromír Novak)