Summit EÚ:Costa po boku Zelenského sľúbil neobmedzenú podporu Ukrajine

Brusel 19. decembra (TASR) - Štvrtkový summit lídrov členských krajín EÚ sa po tradičnom úvodnom príhovore predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej začal vystúpením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého do Bruselu pozval nový predseda Európskej rady António Costa. Portugalský expremiér pred začiatkom rokovaní zdôraznil, že EÚ je pripravená urobiť na podporu Ukrajiny "čokoľvek a kým to bude potrebné" - počas vojny aj po nej, informuje z Bruselu spravodajca TASR.



Costa prišiel do budovy Európskej rady po boku Zelenského. "Raz vás tu chceme privítať ako člena EÚ," povedal šéf Európskej rady Zelenskému.



Podľa Costu je v súčasnosti na Ukrajine v stávke nielen budúcnosť Ukrajincov, ale aj Európanov. Ako zdôraznil, medzinárodné právo musí zvíťaziť a ruská "invázia musí byť porazená".



Zelenskyj na to v súvislosti s diskusiami o plánovanom znížení vojenskej pomoci Ukrajine zo strany USA povedal, že "pre Európu by bolo ťažké" podporiť Ukrajinu bez pomoci Spojených štátov. Dodal, že je pripravený na rozhovory s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom po jeho inaugurácii v januári.



Litovský prezident Gitanas Nauséda, jeden z tvrdých kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, rovnako pred novinármi upozornil, že teraz nie je ten správny čas na mierové rokovania s Moskvou, pretože by to viedlo k "nespravodlivému a neudržateľnému mieru". Dodal, že Rusko stále útočí a "neprejavuje žiadnu ochotu rokovať".



Nauséda tvrdí, že európske krajiny by teraz mali viac podporovať Ukrajinu, aby sa dostala do silnejšej vyjednávacej pozície, keď nadíde čas rokovaní o mieri.