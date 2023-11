Summit Európskej únie a Číny sa bude konať v decembri

Brusel 9. novembra (TASR) - Summit Európskej únie a Číny sa uskutoční v decembri. Oznámil to vo štvrtok hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Michelov hovorca tak potvrdil skoršiu správu agentúry Bloomberg, ktorá s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že summit sa uskutoční od 7. do 8. decembra. Podľa hovorcu však dátum ešte stanovený nebol.



Čínu v posledných mesiacoch navštívilo viacero vrcholných predstaviteľov EÚ. Začiatkom októbra do Pekingu zavítal aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Jeho cesta pritom mala položiť základy pre summit Európskej únie s Čínou.