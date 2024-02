Lídri EÚ:Summit je aj skúškou trpezlivosti lídrov pri konaniach Orbána

Brusel 1. februára (TASR) - Štvrtkový mimoriadny summit EÚ v Bruseli, ktorý sa koná po neúspešnom decembrovom pokuse o revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ s vyčlenením 50 miliárd eur na finančnú pomoc pre Ukrajinu, je podľa týždenníka Politico aj "skúškou trpezlivosti" pre lídrov 26 členských krajín, ako ďaleko môže zájsť maďarský premiér Viktor Orbán. Pred summitom to potvrdili viacerí premiéri, informuje bruselský spravodajca TASR.



Ako uvádza Politico s odkazom na rozhovory s nemenovanými európskymi diplomatmi, 26 členských krajín jasne dáva najavo, že ich trpezlivosť dochádza, čo sa týka správania maďarského premiéra a doslova odmietajú jeho "one-man show".



Orbán pricestoval do Bruselu už v stredu večer, ale nezúčastnil sa na slávnostnej večeri s ostatnými lídrami EÚ, na ktorej predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vzdala hold nedávno zosnulému Jacquesovi Delorsovi, jednému z najúspešnejších šéfov eurokomisie. Podľa Politico sa však Orbán stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. A pristavil sa aj pri protestujúcich farmároch, ktorí už v stredu večer dorazili do Bruselu, aby sa zúčastnili na štvrtkových mohutných protestoch proti európskej poľnohospodárskej politike. Pri tejto príležitosti na svojom účte na platforme X napísal, že EÚ by mala viac počúvať farmárov.



Nespokojnosť s Orbánom potvrdila v stredu večer estónska premiérka Kaja Kallasová, ktoré počas rozhovoru s novinármi povedala, že mimoriadny summit sa koná iba kvôli postoju Orbána počas decembrového summitu. "Samozrejme, že je tu aj narastajúca frustrácia. Prečo to robíme? A aké nástroje máme použiť?" uviedla s odkazom na maďarského premiéra.



Holandský premiér Mark Rutte po príchode na summit vyjadril mierny optimizmus, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody všetkých krajín o revízii rozpočtu a pomoci Ukrajine, avšak len ak Maďarsko bude ochotné pristúpiť na kompromis.



"Je pre mňa nemožné plniť každé prianie Viktora Orbána. Mám aj svoje vlastné priania, ktoré sú oveľa zaujímavejšie," povedal Rutte.



Belgický premiér Alexander De Croo vo štvrtok ráno tiež zdôraznil, že je nevyhnutné, aby sa 27 členských krajín EÚ dohodlo na finančnej pomoci pre Ukrajinu, čo označil za "hlavnú tému" summitu, zároveň však dodal, že nesme dôjsť k vetu zo strany Maďarska.



Poľský premiér Donald Tusk bol voči Orbánovi ráznejší a skritizoval jeho taktiku na summitoch EÚ. "Myslím, že nie je problém s takzvanou únavou z Ukrajiny, teraz, tu v Bruseli, máme únavu z Orbána," povedal pred novinármi. A dodal, že nemôže prijať "túto veľmi zvláštnu a egoistickú hru Viktora Orbána", ktorý sa musí rozhodnúť, či je Maďarsko súčasťou európskeho spoločenstva.



Nemecký kancelár Olaf Scholz bol o niečo zmierlivejší, keď upozornil, že dohoda na úrovni všetkých 27 členských krajín je možná, ak všetci EÚ vnímajú ako spoločenstvo, v ktorom každý člen podporuje jeden druhého a navzájom si pomáhajú.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)