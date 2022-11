Summit lídrov Rady Európy sa po 18 rokoch uskutoční v Reykjavíku

Brusel/Štrasburg 7. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Írska Simon Coveney, premiérka Islandu Katrín Jakobsdóttir a generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová privítali pondelňajšie rozhodnutie Výboru ministrov usporiadať summit šéfov vlád a štátov Rady Európy v dňoch 16.–17. mája v Reykjavíku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rozhodnutie zvolať summit najvyšších politických predstaviteľov RE, len štvrtý v 73-ročnej histórii tejto organizácie, prichádza po správe, ktorú v októbri predložila skupina na vysokej úrovni. Skupina, ktorej predsedá bývalá írska prezidentka Mary Robinsonová a pozostáva z vysokých politických predstaviteľov z celého kontinentu, vypracovala 30 odporúčaní, ktoré umožnia Rade Európy efektívne reagovať na výzvy, ako je vojna na Ukrajine, a zdvojnásobiť investície do kľúčovej kompetencie organizácie – podpory demokracie, ľudských práv a právneho štátu.



Dejiskom summitu bude Reykjavík, pretože Island v novembri preberie po Írsku polročné rotačné predsedníctvo Výboru ministrov Rady Európy.



Coveney, ktorý je predsedom Výboru ministrov RE, v tejto súvislosti pripomenul, že už na začiatku írskeho predsedníctva v máji vyzval na summit lídrov tejto 46-člennej organizácie s cieľom reagovať na výnimočné výzvy, ktoré vyvolala vojna na Ukrajine. Vyjadril nádej, že summit v Reykjavíku povedie ku konkrétnym krokom na obnovenie demokracie a posilnenie ľudských práv v Európe.



"Pre Island je veľkou cťou byť hostiteľom štvrtého summitu. Island je presvedčený, že Rada Európy, najstaršia celoeurópska organizácia na kontinente, má zohrávať kľúčovú úlohu ako strážca ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Spoločne musíme zaistiť, aby Rada Európy bola vhodná na to, aby plnila súčasné a budúce výzvy, ako aj očakávania budúcich generácií," uviedla Jakobsdóttir v správe pre médiá.



Podľa slov generálnej tajomníčky RE bude summit jedinečnou príležitosťou formovať poslanie organizácie v novej európskej geopolitickej architektúre. "Prispeje to aj k zviditeľneniu Rady Európy v našich členských štátoch na najvyššej politickej úrovni," skonštatovala Pejčinovičová Buričová.



Predchádzajúce summity šéfov štátov a vlád Rady Európy boli vo Viedni (1993), Štrasburgu (1997) a vo Varšave (2005).