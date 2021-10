Thunbergová viedla pochod v Miláne na summite mládeže o klíme

Miláno 1. októbra (TASR) - Stovky mladých ľudí vedených švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou pochodovali v piatok talianskym Milánom a požadovali urýchlené kroky na ochranu klímy. Naliehali tak na svetových lídrov mesiac pred rozhodujúcou Konferenciou OSN o zmene klímy v škótskom Glasgowe (COP26), ktorá sa bude konať 1. až 12. novembra. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Pochody nazvané Piatky za budúcnosť (Fridays for Future), na ktorých sa schádzajú davy mladých ľudí v mestách po celom svete, prerušila na dva roky pandémia koronavírusu.



"Musíme priviesť pozornosť späť k závažnej téme, akou je klimatická kríza," povedala pre AFP 15-ročná Maria, oblečená v bielej ochrannej kombinéze a s tvárou namaľovanou nazeleno.



"Sme nadšení, že sme späť na ulici," dodala talianska tínedžerka pochodujúca pod gigantickou vlnou zelenej látky.



Dav viedli vpredu známi hostia ako Thunbergová a ugandská aktivistka Vanessa Nakateová.



Obe sa v Miláne zúčastňovali na oficiálnom trojdňovom zhromaždení OSN, ktoré bolo mládežníckou obdobou klimatickej konferencie COP26 a na ktoré bolo pozvaných 400 mladých ľudí zo 197 krajín sveta. Názov malo Youth4Climate.



"Svet sa zobúdza a zmena prichádza, či sa vám to páči alebo nie," hlásal nápis na pútači v dave.



Ďalšími odkazmi boli dobre známa veta "Neexistuje žiadna planéta B" alebo kresby chorej Zeme s teplomerom v ústach, ako plače a volá "Zachráňte ma".



Texty na niektorých pútačoch ďakovali Thunbergovej alebo citovali jej slávnu vetu "Ako sa opovažujete?!" z jej prejavu na Valnom zhromaždení OSN, ktorý sa začal šíriť pred dvoma rokmi.



Na konci pochodu pristúpila k mikrofónu samotná Thunbergová a zopakovala svoju kritiku lídrov, ktorí podľa nej iba rozprávajú, ale nekonajú.



"Prekukli sme ich lži a ich bla-bla-bla. Už sme z toho unavení. Nádej sme my: ľudia," povedala. "My spoločne sme tá zmena. Nikdy neprestaňme, pokračujme v zápase," dodala a dav jednotne skandoval: "Greta!"



"Nedovolíme, aby nás umlčali," vyhlásila Nakateová a potom vymenovala zoznam búrok, záplav a období sucha, ktoré stáli ľudí život po celom africkom kontinente.



Pochod sa konal v čase, keď sa ministri z niekoľkých desiatok krajín schádzajú na stretnutiach, aby pripravili summit COP26 v Škótsku.