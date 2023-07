Summit NATO: Nemecko pošle Ukrajine ďalšie systémy Patriot a rakety

Vilnius 12. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu poďakoval Nemecku za to, že pošle Ukrajine ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot a rakety. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Zelenskyj sa na summite NATO vo Vilniuse stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, s ktorým podľa vlastných slov rokoval o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu na jej ceste do Aliancie.



"Máme dohodu o ďalších systémoch Patriot a raketách určených pre nich od Nemecka. Toto je veľmi dôležité pre ochranu života na Ukrajine pred ruským terorom," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



Zároveň uviedol, že je Nemecku vďačný za jeho dlhodobú podporu ukrajinskej obrany a slobody. "Dlhodobé programy sú najlepším signálom všetkým vo svete, že Európa zostane priestorom bezpečnosti a mieru," napísal Zelenskyj.



V stredu ukrajinský prezident už absolvoval i stretnutie s britským premiérom Rishim Sunakom. Zelenskyj ho označil za úspešné, pričom uviedol, že na ňom rokovali o obrane i spoločnej bezpečnosti.



"Poďakovali sme za zbrane, predovšetkým za zbrane s dlhým dosahom a silnú podporu Ukrajiny na jej ceste do NATO," uviedol Zelenskyj s tým, že sa tiež pripravujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.