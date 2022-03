Summit NATO: Spojenci posilňujú východné krídlo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas virtuálneho prejavu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Poľský vojak nesie dieťa utečencov utekajúcich pred vojenským konfliktom na Ukrajine po ich príchode na poľsko-ukrajinský hraničný priechod Medyka na hraniciach s Poľskom, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 24. marca (TASR) - Členské krajiny Severoatlantickej aliancie by vo štvrtok na mimoriadnom summite v Bruseli mali odobriť posilnenie pozícií NATO na svojom východnom krídle vo všetkých oblastiach pôsobnosti. Uviedol to v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Slovensko na tomto podujatí zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová, informuje bruselský spravodajca TASR.Stoltenberg počas stretnutia s novinármi uviedol, že lídri 30-člennej organizácie sa stretávajú. Dôvodom mimoriadnych rokovaní spojencov, ktoré predchádzajú tradičnému summitu naplánovanému na koniec júna v Madride, je ruská invázia na Ukrajinu. Šéf Aliancie v tejto súvislosti pripomenul, že spojenci na summite vypočujú posolstvo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa im prihovorí formou videohovoru.Podľa Stoltenberga spojenci po prepadnutí Ukrajiny preukázali svoju jednotu a aj silnú podporu pre Ukrajinu, pričom NATO konalo rýchlo a spoločne na ochranu a obranu všetkých svojich spojencov. Vyústilo to do situácie, že v Európe, v členských krajinách Aliancie, sú teraz státisíce spojeneckých vojakov vo zvýšenej pohotovosti a 100.000 len z USA. Pod priamym velením NATO sú aj sily rýchleho nasadenia v počte 40.000 vojakov, väčšinou vo východnej časti Aliancie, ktoré majú podporu leteckých a námorných síl.uviedol Stoltenberg. Spresnil, že prvým krokom bude rozmiestnenie štyroch nových bojových skupín NATO – v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Dodal, že spolu s už existujúcimi silami v pobaltských krajinách a Poľsku bude mať Aliancia osem mnohonárodných bojových skupín na svojom východnom krídla, od Baltského až po Čierne more, čo posilní politiku odstrašovania a obrany z dlhodobého hľadiska.Od summitu očakáva Stoltenberg aj opätovné vyjadrenie podpory Ukrajine, ktorá má podľa Charty OSN právo na sebaobranu. Spresnil, že krajiny NATO pomáhajú Ukrajincom presadzovať toto základné právo. Prejavuje sa to v zintenzívnení vojenskej podpory – poskytovaní protitankových a protivzdušných obranných systémov, dronov, paliva a munície –, v podobe finančnej pomoci a v prijímaní miliónov utečencov z Ukrajiny.vysvetlil Stoltenberg.Zároveň upozornil, že NATO má zodpovednosť zabezpečiť, aby vojna neeskalovala za hranice Ukrajiny a nestala sa konfliktom medzi NATO a Ruskom.Summit by mal byť podľa neho aj potvrdením podpory pre ostatných partnerov ohrozených, pričom menoval najmä Gruzínsko a Bosnu a Hercegovinu. Upozornil, že v spolupráci s EÚ im NATO musí pomôcť zachovať si svoju suverenitu a právo prijímať nezávislé rozhodnutia.V neposlednom rade sa spojenci budú zaoberať aj úlohou Číny v rusko-ukrajinskej vojne, lebo Čína poskytla Rusku politickú podporu a pomáha Moskve šíriť dezinformácie.vysvetlil Stoltenberg. Očakáva tiež, že lídri podporia aj výzvu pre Bielorusko, aby ukončilo svoju spoluúčasť na ruskej invázii.Zhoda lídrov NATO sa na summite očakáva aj v oblasti väčších investícií do obrany, bez čoho nebude možné posilňovania bezpečnosti.