Summit NATO: USA a ich spojenci zvažujú dodať Kyjevu protilodné rakety

Brusel 24. marca (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci chcú vojensky podporiť Ukrajinu dodávkou protilodných rakiet. Uviedol to vo štvrtok nemenovaný vysoký predstaviteľ americkej administratívy na margo štvrtkového mimoriadneho summitu NATO v Bruseli. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Začali sme so spojencami konzultovať poskytovanie protilodných rakiet Ukrajine," povedal nemenovaný predstaviteľ. Zároveň však dodal, že "môžu existovať určité technické problémy" pri ich dodávke.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij sa pripojil k lídrom NATO prostredníctvom videoprenosu. Podľa predstaviteľa americkej administratívy počas prejavu nezopakoval svoje predchádzajúce žiadosti o vstup Ukrajiny do NATO a nežiadal ani vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou.



"Celková nálada (summitu) bola triezva, rozhodná a neuveriteľne jednotná," povedal predstaviteľ o atmosfére na mimoriadnom stretnutí lídrov.