Summit o AI v Indii: Umelá inteligencia by mala byť bezpečná
Na summite o umelej inteligencii sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane riaditeľov popredných technologických spoločností.
Autor TASR
Naí Dillí 21. februára (TASR) - Desiatky krajín vrátane Spojených štátov a Číny vyzvali k rozvoju „bezpečnej, spoľahlivej a silnej“ umelej inteligencie (AI). Urobili tak v deklarácii, ktorú vydali v sobotu po podujatí AI Impact Summit v indickom Naí Dillí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Rozvíjanie bezpečnej, spoľahlivej a silnej umelej inteligencie je základom pre budovanie dôvery a maximalizáciu spoločenských a ekonomických prínosov,“ uvádza sa v dokumente podpísanom 86 krajinami a dvomi medzinárodnými organizáciami. Deklarácia neobsahovala konkrétne záväzky, no pripomenula niekoľko dobrovoľných iniciatív vrátane spájania výskumných kapacít krajín v oblasti AI.
„Veríme, že potenciál umelej inteligencie sa najlepšie naplní iba vtedy, keď sa prínosy zdieľajú s celým ľudstvom,“ uvádza sa vo vyhlásení. Agentúra AFP pripomína, že Spojené štáty minuloročnú deklaráciu nepodpísali.
Na summite o umelej inteligencii sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane riaditeľov popredných technologických spoločností. Išlo o štvrté globálne výročné stretnutie zamerané na diskusiu o generatívnej AI. Medzi ústredné témy patrili spoločenské prínosy viacjazyčnej umelej inteligencie, riziko narušenia pracovných miest a vysoká spotreba elektrickej energie v dátových centrách.
„Vzhľadom na rastúce nároky umelej inteligencie na energiu, infraštruktúru a prírodné zdroje zdôrazňujeme dôležitosť vývoja energeticky efektívnych systémov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Dokument takisto vyzdvihol význam bezpečnosti AI systémov a prijatia opatrení, ktoré umožnia inovácie s ohľadom na verejný záujem.
