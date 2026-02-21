Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Summit o AI v Indii: Umelá inteligencia by mala byť bezpečná

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini (predný rad druhý vľavo), estónsky prezident Alar Karis (tretí zľava), brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva (predný rad štvrtý zľava), indický premiér Naréndra Módí (predný rad uprostred), srbský prezident Aleksandar Vučič (predný rad tretí vpravo) a ďalší predstavitelia rôznych krajín pózujú na spoločnej fotografii na summite o umelej inteligencii v indickej metropole Naí Dillí vo štvrtok 19. februára 2026. Foto: TASR - Kancelária prezident SR

Na summite o umelej inteligencii sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane riaditeľov popredných technologických spoločností.

Naí Dillí 21. februára (TASR) - Desiatky krajín vrátane Spojených štátov a Číny vyzvali k rozvoju „bezpečnej, spoľahlivej a silnej“ umelej inteligencie (AI). Urobili tak v deklarácii, ktorú vydali v sobotu po podujatí AI Impact Summit v indickom Naí Dillí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Rozvíjanie bezpečnej, spoľahlivej a silnej umelej inteligencie je základom pre budovanie dôvery a maximalizáciu spoločenských a ekonomických prínosov,“ uvádza sa v dokumente podpísanom 86 krajinami a dvomi medzinárodnými organizáciami. Deklarácia neobsahovala konkrétne záväzky, no pripomenula niekoľko dobrovoľných iniciatív vrátane spájania výskumných kapacít krajín v oblasti AI.

„Veríme, že potenciál umelej inteligencie sa najlepšie naplní iba vtedy, keď sa prínosy zdieľajú s celým ľudstvom,“ uvádza sa vo vyhlásení. Agentúra AFP pripomína, že Spojené štáty minuloročnú deklaráciu nepodpísali.

Na summite o umelej inteligencii sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane riaditeľov popredných technologických spoločností. Išlo o štvrté globálne výročné stretnutie zamerané na diskusiu o generatívnej AI. Medzi ústredné témy patrili spoločenské prínosy viacjazyčnej umelej inteligencie, riziko narušenia pracovných miest a vysoká spotreba elektrickej energie v dátových centrách.

„Vzhľadom na rastúce nároky umelej inteligencie na energiu, infraštruktúru a prírodné zdroje zdôrazňujeme dôležitosť vývoja energeticky efektívnych systémov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Dokument takisto vyzdvihol význam bezpečnosti AI systémov a prijatia opatrení, ktoré umožnia inovácie s ohľadom na verejný záujem.
