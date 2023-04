Summit o Severnom mori bude o výrobe elektriny z veterných fariem

Brusel 13. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa 24. apríla pripojí k lídrom Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Írska, Luxemburska, Nemecka, Nórska a Spojeného kráľovstva na summite o Severnom mori. V poradí druhý summit sa uskutoční v belgickom prístavnom meste Ostende, informuje spravodajca TASR.



Hovorca EK Eric Mammer pripomenul, že po summite v dánskom pobrežnom meste Esbjerg by aj tohoročné vrcholné podujatie malo zvýšiť ambície v oblasti výrobnej kapacity elektrickej energie veternými farmami na mori.



Na summite 18. mája 2022 Dánsko hostilo lídrov Belgicka, Holandska, Nemecka a tiež predsedníčku Európskej komisie. Cieľom bolo spojiť tieto krajiny do "severomorskej koalície" cez projekt výstavby zelených elektrární v Severnom mori.



Štyri krajiny sa zaviazali, že do roku 2050 štvornásobne zvýšia kombinovanú kapacitu výroby elektriny na mori na 150 GW, čo je zhruba ročná spotreba elektriny 150 miliónov európskych domácností.



Von der Leyenová vlani zdôraznila potrebu konkrétnymi činmi riešiť dve naliehavé výzvy – zmenu klímy a ruskú inváziu na Ukrajinu. Plán REPowerEU má znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť prechod na čistú energiu.



Ambície tohoročného summitu sú: využiť plný energetický a priemyselný potenciál Severného mora a urobiť z neho najväčšiu elektráreň Európy do roku 2050. S novoprizvanými krajinami ide o oblasť s vyše 175.000 kilometrami pobrežia, kde je možné budovať veterné elektrárne.



Ďalšou témou Severomorského summitu II. bude otázka, ako čo najúčinnejšie zaistiť prenos elektriny vyrobenej na mori na pevninu a ako zabezpečiť, aby z tejto iniciatívy mali úžitok všetci Európania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)