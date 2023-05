Summit OSN o Afganistane sa skončil bez uznania vlády Talibanu

Dauha 2. mája (TASR) - Summit OSN o Afganistane sa v utorok v Katare skončil bez formálneho uznania afganskej vlády vedenej fundamentalistickým hnutím Taliban. Generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý sa na summite konanom za zavretými dverami zúčastnil tiež, však informoval, že v budúcnosti sa uskutoční ďalšie podobné stretnutie.



Zástupcovia hnutia Taliban, ktorý moc v Afganistane prevzal v auguste roku 2021, na konferencii v Dauhe neboli prítomní.



Suhajl Šahín, ktorý je vedúcim politickej kancelárie Talibanu v Dauhe, pre agentúru AP tvrdil, že nová afganská vláda rozhovory odmietla. Poukázal pritom na paradox, že vyslanec OSN v Kábule rokuje s vládnymi predstaviteľmi, ale na konferencie podobné tej v Dauhe "nie sme pozvaní." Podľa Šahína toto nie je dobrý a účinný prístup, ako riešiť problémy Afganistanu.



Samotný Šahín sa v nedeľu v Dauhe stretol s britským diplomatom Andrewom McCoubreym, ktorý na britskom ministerstve zahraničných vecí vedie oddelenie pre vzťahy s Afganistanom a Pakistanom, ako aj s osobitným vyslancom Číny pre Afganistan Jüe Siao-jungom, informovala AP.



Medzičasom Guterres na otázku novinára, či existujú okolnosti, za ktorých by bol ochotný stretnúť sa priamo s Talibanom, odpovedal: "Keď na to bude vhodná chvíľa, takúto možnosť samozrejme neodmietnem - ale dnes na to nie je vhodná chvíľa."



Svoje slová o ďalšom podobnom stretnutí Guterres objasnil, že usporiadanie ďalšej schôdzky je potrebné v záujme dosiahnutia "našich cieľov". Argumentoval tiež, že mnohí účastníci summitu o Afganistane "vyzývali na angažovanosť, ktorá by bola účinnejšia a vychádzala by zo skúseností, ktoré sme získali z minulosti."



Bližšie informácie Guterres neuviedol. AP v súvislosti s jeho slovami pripomenula, že Taliban ovládal Afganistan aj v rokoch 1994 až 2001.



Organizácia Spojených národov označila za cieľ stretnutia zástupcov viacerých štátov a organizácií dosiahnuť jednotu v ich postojoch v oblasti ľudských práv, správy vecí verejných, boja proti terorizmu a boja proti drogám, dodala agentúra.



Neočakávalo sa, že zo stretnutia vzíde nejaká forma uznania vlády Talibanu. Ľudskoprávni aktivisti však v posledných dňoch takúto hypotetickú možnosť dôrazne kritizovali, doplnila AP.



Vo svojom otvorenom liste na margo vytesnenia žien a dievčat z verejného života v Afganistane napísali, že Taliban je "teroristická skupina, ktorej hlboko represívny režim sa systematicky snaží vymazať zo spoločnosti viac než polovicu populácie".



"Keďže Taliban odoprel ženám a dievčatám takmer všetky ich základné ľudské práva, stal sa jediným režimom na svete, ktorý presadzuje systém rodového apartheidu," zdôraznili aktivisti.



Okrem kritiky za obmedzovanie práv žien a dievčat v západnom svete pretrvávajú aj obavy z toho, že Afganistan je opäť rajom pre islamských extrémistov, ktorí by mohli zaútočiť v zahraničí.