Analýza: Summit Putin-Biden prináša nádej na lepšie vzťahy s Ruskom

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a americký prezident Joe Biden sedia počas stretnutia vo vile La Grange v Ženeve v stredu 16. júna 2021. Foto: TASR/AP

Ženeva 17. júna (TASR) - Stredajší summit šéfa Kremľa Vladimira Putina a amerického prezidenta Joea Bidena v Ženeve, pripomínajúci diplomaciu z čias studenej vojny, dáva spojencom USA nádej na lepšie vzťahy s Ruskom, píše vo svojej štvrtkovej analýze spravodajský portál Politico.Podľa neho sa zvyšok Západu teraz spolieha na amerického prezidenta, že obnoví vzťahy s Moskvou. Ak totiž Washington bude môcť konečne opäť začať spolupracovať s Moskvou, snáď to bude môcť aj zvyšok Západu – najmä krajiny EÚ.Summit prezidentov v ženevskej vile La Grande priniesol niekoľko konkrétnych výsledkov, pričom ten hlavný mal charakteristickú atmosféru z roku 1985: spoločné vyhlásenie o strategickej stabilite, v ktorom bývalí a súčasní rivali opätovne potvrdili zásadu niekdajších lídrov USA a Sovietskeho zväzu Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova,, píše Politico.Ale vzťahy medzi Ruskom a USA boli podľa portálu natoľko hrozné, najmä za posledné desaťročie, že. Rovnako je to s faktom, že na summite neboli zjavné príznaky agresie, neúcty alebo pohŕdania.Podľa Politico bude predovšetkým pre spojencov v EÚ – ktorí sa spoliehajú na Bidena, že im pomôže uniknúť z toho, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nazvalavo vzťahoch s Ruskom – teraz potrebné mať dosť dôvery v to, že líder USA môže nadviazať partnerstvo s mužom, ktorýPortál Politico sa zameral aj na samostatné tlačové konferencie, ktoré prezidenti absolvovali po stretnutí. Konštatuje, že Bidenov prístup bol ohromujúcim kontrastom k spoločnej tlačovej konferencii jeho predchodcu Donalda Trumpa s Putinom po ich summite v Helsinkách v roku 2018, kde Trump umožnil šéfovi Kremľa hovoriť za neho a za USA a kde uviedol, že Putinovi dôveruje viac ako americkým spravodajským službám.Biden, naopak, uviedol, že Putina informoval o 16 druhoch kritickej infraštruktúry, ktoré nemôžu byť terčom kybernetických útokov. Hovoril aj o nulovej tolerancii voči zasahovaniu do volieb.Putin na svojej tlačovej konferencii podľa Politico zopakoval svoje, že Spojené štáty podnietili revolúciu a puč na Ukrajine v roku 2014. Trval na tom, že všetky problémy vo vzťahu medzi USA a Ruskom má na svedomí Washington.Putin však odpovedal na otázky množstva novinárov z rôznych krajín vrátane reportérov z médií ako CNN, BBC a Bloomberg. Biden, naopak, prijímal otázky iba od novinárov z amerických médií, poznamenal portál.Politico na záver cituje analytika Samuela Charapa z think-tanku RAND Corporation, podľa ktorého existuje šanca, že Biden a Putin môžu nadviazať nový vzťah, ale čakať od Ruska akúkoľvek ľútosť, nehovoriac o ospravedlnení, je nereálne.dodal Charap.