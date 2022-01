Summit Putina s čínskym prezidentom sa uskutoční vo februári v Pekingu

Moskva 14. februára (TASR) - Rusko-čínsky summit, na ktorom sa čínsky prezident Si Ťin-pching stretne so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, sa uskutoční v Peking 4. februára, v deň otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier 2022. V piatok to oznámil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



"Pripravujeme oficiálny rusko-čínsky summit," oznámil Lavrov. Zároveň dodal, že Putin navštívi Peking 4. februára na pozvanie čínskeho prezidenta na otvárací ceremoniál ZOH 2022, pričom v ten istý deň sa bude konať aj "rokovanie na najvyššej úrovni".



Stretnutie prezidentov Ruska a Číny sa bude podľa Lavrova týkať "celého spektra vzťahov, ktoré sa vyznačujú bohatou bilaterálnou agendou a jedinečnou architektúrou vzájomných väzieb, aké Rusko nemá prakticky s nikým iným."



Deň pred stretnutím prezidentov, teda 3. februára, sa Lavrov stretne so šéfom čínskej diplomacie Wang Im.



"S mojím kolegom a priateľom, ministrom zahraničných vecí Wang Im, sme sa dohodli, že sa stretneme deň pred rokovaním lídrov," uviedol Lavrov s tým, že na stretnutí "podrobne preskúmajú medzinárodnú agendu".