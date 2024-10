Summit sa v záveroch o Ukrajine nezmieňuje o Zelenského pláne zvíťaziť

Brusel 17. októbra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok v Bruseli ukončili diskusie o Ukrajine bez toho, aby sa hlbšie venovali "plánu víťazstva" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Viacero štátov sa dohodlo na pokračovaní dodávok munície pre Ukrajinu aj v roku 2025, informuje bruselský spravodajca TASR.



Premiéri Česka, Dánska a Holandska v spoločnom vyhlásení uviedli, že v roku 2025 budú aj naďalej zásobovať ukrajinské vojenské sily potrebnou muníciou.



"Naša pomoc Ukrajine nemôže skončiť tento rok. Muničná iniciatíva musí pokračovať aj v roku 2025. Naše krajiny už finalizujú ďalšie konkrétne projekty na dodávky munície s kalibrom 155 mm v rámci iniciatívy a tiež munície s inými kalibrami na bilaterálnej báze," uviedli premiéri vo vyhlásení. Zároveň vyzvali ostatných spojencov, aby vyčlenili financie na obstarávanie munície veľkého kalibru.



Zelenskyj pred novinármi potvrdil, že 18 lídrov EÚ sa vyjadrilo k jeho novému plánu a väčšina z nich ho podporila. Magazín Politico však s odkazom na nemenovaných diplomatov EÚ upozornil, že šéfovia vlád a štátov ukončili diskusie o Ukrajine bez hĺbkových diskusií o tomto pláne a nemožno hovoriť ani o pokroku v súvislosti s pôžičkou do 45 miliárd eur, ktorú EÚ a skupina G7 prisľúbili Kyjevu do konca tohto roka.



Závery summitu upozornili iba na dôležitosť dodržiavania finančných záväzkov určených na podporu súčasného a budúceho vojenského rozpočtu Ukrajiny a jej obnovu. Súhlas je s využitím výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny. Samotné aktíva Ruskej federácie nemôžu byť podľa platného práva dotknuté, zostanú však zmrazené do konca vojny a kým Rusko nenahradí škody spôsobené svojou agresiou.



Závery summitu k Ukrajine hovoria o tom, že EÚ bude aj naďalej poskytovať Ukrajine politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu, kým to bude potrebné, s dodatkom, že "Rusko nesmie zvíťaziť".



Lídri sa zhodli na tom, že treba dokončiť prípravu opatrení pomoci cez Európsky mierový nástroj, ktoré uľahčia poskytovanie vojenskej podpory Ukrajine. Závery hovoria aj o zintenzívnení a urýchlení vojenskej podpory, najmä systémov protivzdušnej obrany, munície a rakiet.



Šéfovia vlád a štátov dôrazne odsúdili pretrvávajúce ostreľovanie kritickej energetickej a civilnej infraštruktúry Ukrajiny zo strany Ruska, ničenie prístavnej infraštruktúry a útoky na obchodné lode. Podporili všetky snahy, verejné aj súkromné, o zvýšenie energetickej bezpečnosti Ukrajiny pred zimou a aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany jadrových zariadení.



Do záverov sa dostala aj zmienka o znepokojení štátov EÚ správami o popravách ukrajinských vojnových zajatcov ruskými silami. Lídri sa zhodli na tom, že žiaden zločin nesmie zostať nepotrestaný a v tejto súvislosti je EÚ aj naďalej pripravená obmedzovať schopnosť Ruska viesť vojnu, a to aj ďalšími sankciami.



Lídri EÚ odsúdili podporu tretích krajín pre ruskú vojnu a vyzvali ich, aby prestali poskytovať akúkoľvek pomoc Rusku. To zahŕňa nielen priamu vojenskú podporu, ale aj dodávky tovarov s dvojakým použitím a položiek, ktoré využíva ruský vojenský priemysel.