Summit v Bruseli poznačujú obavy europoslancov, že Orbán vydiera EÚ

Brusel 13. decembra (TASR) - Vedúci predstavitelia členských krajín EÚ a ich diplomati vedú horúčkovité rokovania s maďarským prezidentom Viktorom Orbánom o dohode, ktorá by Maďarsku uvoľnila zmrazené eurofondy výmenou za to, že na summite v Bruseli prestane blokovať finančnú pomoc Ukrajine. Politické skupiny v Európskom parlamente to označili za vydieranie, ktorému EÚ nesmie ustúpiť, informuje bruselský spravodajca TASR.



Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber povedal, že lídri EÚ by mali schváliť pomoc Ukrajine "v prípade potreby aj bez Maďarska", a upozornil, že Orbán "je zradný", uviedol v stredu týždenník Politico. Weber odsudzuje Orbánove pokusy mobilizovať politické sily v Európe a Spojených štátoch proti väčšej finančnej podpore Ukrajine a tiež jeho tesné väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. "Orbán si nevybral Tím Európa, ale Tím Rusko," skonštatoval Weber.



Líderka frakcie socialistov a demokratov (S&D) Iratxe Garcíová Perézová pre Politico dodala, že "ak teraz Orbánovi ustúpime, bude nás naďalej vydierať". Vyzvala premiérov a prezidentov, aby zostali jednotní a nepodľahli Orbánovej taktike vydierania len preto, že sa vyhráža, že zablokuje pomoc EÚ Ukrajine a otvorenie prístupových rokovaní s Kyjevom.



V podobnom duchu sa vyjadrila aj frakcia Zelených a liberálna skupina Obnovme Európu (RE), ktoré tiež odmietajú odblokovať eurofondy pre Orbána.



Lídri EÚ chcú na summite, ktorý začne vo štvrtok, schváliť dve kľúčové podporné opatrenia pre Kyjev: finančný balík vo výške 50 miliárd eur na pomoc Ukrajine počas štyroch rokov a začatie prístupových rokovaní. Orbán zatiaľ blokuje oba kroky, čo europoslanci označili za "vydieranie".



Politico upozornilo, že maďarská vláda dala jasne najavo, že prestane vetovať finančnú pomoc pre Ukrajinu, ak EÚ odblokuje všetky eurofondy určené pre Maďarsko. Tie sú dočasne zmrazené pre stav korupcie a porušovanie zásad právneho štátu.



Európska komisia by mala v stredu popoludní oznámiť, že uvoľní približne desať miliárd eur zo zmrazených eurofondov ako odpoveď na novú reformu súdnictva v Maďarsku. Politický riaditeľ maďarského premiéra Balázs Orbán však pre agentúru Bloomberg uviedol, že Budapešť zruší svoje veto, len ak Brusel uvoľní všetky zmrazené prostriedky vo výške asi 30 miliárd eur.



Balázs Orbán okrem toho vyhlásil, že začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou zostáva pre Maďarsko "červenou čiarou". Politico však s odkazom na nemenovaných diplomatov EÚ tvrdí, že dohoda je možná, najmä ak Budapešť prijme ubezpečenia a záruky, že skutočné prístupové rokovania s Ukrajinou sa začnú až vtedy, keď Kyjev splní sériu prísnych podmienok.



Pred dvojdňovým klasickým summitom EÚ, ktorý však vzhľadom na nezhody s Orbánom môže trvať dlhšie, sa šéfovia vlád a štátov členských krajín v stredu popoludní zúčastnia na summite EÚ – západný Balkán. Hlavnou témou sú perspektívy členstva krajín tohto regiónu v Európskej únii. Predchádzajúci takýto summit sa uskutočnil v decembri 2022 v albánskej Tirane.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)