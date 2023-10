Summit v Káhire sa skončil bez spoločného vyhlásenia

Káhira 21. októbra (TASR) - Regionálny a medzinárodný summit o budúcnosti palestínskej otázky v Káhire sa v sobotu skončil bez spoločného vyhlásenia. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Zatiaľ čo lídri arabských krajín na schôdzke vyzvali na okamžité ukončenie izraelskej ofenzívy, západní predstavitelia väčšinou hovorili o skromnejších cieľoch, napríklad o humanitárnej pomoci pre civilistov.



Predseda Európskej rady Charles Michel povedal, že hlavným cieľom summitu v Káhire je "počúvať jeden druhého". Zdôraznil potrebu spolupráce v oblasti humanitárnej situácie a palestínsko-izraelského mierového procesu. Podľa jeho slov je potrebné zabrániť ďalšej eskalácii.



Francúzsko vyzvalo na vytvorenie humanitárneho koridoru do Gazy, ktorý by mohol viesť k prímeriu. Británia a Nemecko požiadali izraelskú armádu, aby prejavila zdržanlivosť. Taliansko zdôraznilo, že je dôležité vyhnúť sa eskalácii konfliktu.



Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v úvodnom prejave uviedol, že cieľom stretnutia by malo byť "dosiahnutie plánu na ukončenie súčasnej humanitárnej tragédie a oživenie mierového procesu".



Jordánsky kráľ Abdalláh II. vyzval na "okamžité ukončenie vojny v Gaze" a odsúdil "globálne ticho" o utrpení Palestínčanov. "Odkaz, ktorý arabský svet počuje, je hlasný a jasný: na životoch Palestínčanov záleží menej ako na tých izraelských," uviedol.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás na summite vyhlásil, že Palestínčania nebudú vysídlení ani vyhnaní zo svojho územia. "Neodídeme, neodídeme," povedal na summite. Vyzval tiež na usporiadanie medzinárodného mierového summitu, píše agentúra AP.



Spojené štáty, najbližší spojenec Izraela a dôležitý hráč vo všetkých mierových snahách v regióne Blízkeho východu, vyslali na schôdzku v Egypte zástupcu svojho veľvyslanectva v Káhire, ktorý však nevystúpil s prejavom. Izrael svojho predstaviteľa na stretnutie v Egypte neposlal.



Na summite vystúpil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý opätovne vyzval na na humanitárne prímerie v konflikte. Pásmo Gazy s 2,4 miliónmi obyvateľov podľa jeho slov zažíva "humanitárnu katastrofu".



Krvavý konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reagoval rozsiahlym bombardovaním pásma Gazy, po ktorom doposiaľ tamojšie úrady hlásili viac ako 4300 obetí.



Izraelská armáda prisľúbila, že zničí hnutie Hamas a chystá sa na spustenie pozemnej ofenzívy do pásma Gazy.