Summit v Porte sľubuje viac zamestnaných a menej chudoby v EÚ

Brusel/Porto 8. mája (TASR) - Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ sa v piatok v rámci dvojdňového sociálneho summitu v Porte dohodli na vybudovaní sociálnejšej Európy po hospodárskych škodách, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu. Hovorili aj o americkom návrhu na zrušenie patentov na vakcíny proti COVID-19.



Predseda Európskej rady Charles Michel podľa tlačovej agentúry AFP vyhlásil, že euroblok je pripravený rokovať o americkom návrhu na zrušenie patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19, len čo bude predložený konkrétny návrh. "Sme pripravení zapojiť sa do tejto témy, hneď ako bude predložený konkrétny návrh," spresnil Michel.



Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré spolu s Európskou komisiou (EK) pripravilo summit v Porte, v správe pre médiá uviedlo, že členské krajiny sa v piatok v rámci spoločných sociálnych záväzkov prihlásili k trom hlavným cieľom stanoveným v akčnom pláne EK na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.



Tri hlavné záväzky by mali byť zavedené do praxe do roku 2030: nárast zamestnanosti v EÚ na úroveň najmenej 78 percent ľudí vo veku od 20 do 64 rokov; každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastňovať aspoň 60 percent všetkých dospelých a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej päť miliónov detí.



Predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu, portugalský premiér, európski sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti sa okrem toho zaviazali urobiť maximum pre vybudovanie inkluzívnejšej a sociálnejšej Európy.



"Zmeníme model spravovania ekonomických záležitostí v Európe. Bude vyváženejší, spravodlivejší, menej finančný, viac ekonomický a sociálnejší," uviedol v tejto súvislosti portugalský premiér Antonio Costa. Podľa jeho slov záväzok lídrov EÚ z Porta je historickým záväzkom pre lepšiu Európu. "Dospeli sme k záveru, že prosperujúcejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť dosiahneme len vtedy, ak popri plnení klimatických a digitálnych cieľov budeme vykonávať aj sociálny pilier," odkázal hostiteľ summitu.



Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová na summite spresnila, že sociálne ciele Európy musia ísť ruka v ruke s jej ekologickými a digitálnymi cieľmi. "Chceme sa priblížiť k plnej zamestnanosti a k tomu, aby malo viac Európanov prístup k zručnostiam, ktoré potrebujú. Zároveň chceme všetkým Európanom zabezpečiť rovnaké príležitosti v digitálnejšom a udržateľnejšom hospodárstve. Na summite v Porte prijímame spoločný záväzok vybudovať sociálnu Európu, ktorá je vhodná do našich čias a pracuje pre všetkých ľudí," uviedla.