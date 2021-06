Summit zdôraznil spoločné ciele EÚ a USA

Brusel 15. júna (TASR) - EÚ a USA majú zodpovednosť pomáhať ľuďom pri ochrane ich živobytia, udržiavať ich v bezpečí, bojovať proti zmenám klímy a brániť hodnoty demokracie a ľudských práv. Uvádza sa to v záveroch summitu EÚ-USA, ktoré utorok popoludní prijali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, šéf Európskej rady Charles Michel a americký prezident Joe Biden.



Trojica lídrov v spoločnom vyhlásení uviedla, že sa stretli preto, aby obnovili transatlantické partnerstvo, stanovili spoločnú politickú agendu pre obdobie po pandémii a nadviazali pravidelný dialóg.



V snahe skoncovať s koronakrízou sa lídri EÚ a USA zaviazali podporiť cenovo dostupné dodávky bezpečných a účinných vakcín proti COVID-19, prispievať do mechanizmu COVAX a povzbudiť darcov, aby zaistili dve miliardy dávok vakcín pre chudobnejšie štáty sveta do konca roku 2021.



EÚ a USA sa dohodli na založení pracovnej skupiny pre výrobu a dodávky vakcín, ktorej úlohou je vyriešiť problémy spojené s rozširovaním výrobných kapacít vakcín a liekov. Skupina má tiež znovu zaistiť bezpečné a udržateľné cestovanie medzi EÚ a USA.



Účastníci summitu prisľúbili aj vzájomnú spoluprácu v boji proti klimatickej zmene, zhoršovaniu životného prostredia a strate biodiverzity. Do tohto úsilia chcú zapojiť všetkých významných aktérov. V rámci ochrany klímy chcú viac využívať technológie s nízkymi emisiami a obnoviteľné energetické zdroje a podporovať inovácie v oblasti čistej energie.



Washington a Brusel chcú okrem toho posilňovať vzájomné obchodné a investičné vzťahy, ako aj udržiavať a reformovať svetový obchodný systém. Majú tiež ambíciu lepšie chrániť podniky a zamestnancov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany niektorých krajín. Lídri EÚ a USA na summite tiež oznámili vznik Rady pre obchod a technológie na vysokej úrovni.



V zahraničnopolitickej oblasti sa obe strany zhodli na odmietnutí autoritárskych systémov vo všetkých ich podobách a na potrebe ochrany hodnôt liberálnej demokracie.



EÚ USA chcú spoločne predchádzať a urovnávať konflikty vo svete a presadzovať dodržiavanie zásad právneho štátu a medzinárodného práva. Budú tiež podporovať rešpektovanie ľudských práv, rodovú rovnosť a zlepšenie postavenia dievčat a žien. V týchto snahách chcú spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami vrátane Rady OSN pre ľudské práva.