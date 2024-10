Summitu EÚ predchádzajú rokovania s lídrami krajín Perzského zálivu

Brusel 16. októbra (TASR) - Predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi sa na konci svojho mandátu podarilo v Bruseli popri tradičnom dvojdňovom summite EÚ zvolať na stredu aj prvý summit Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu (EÚ-GCC). Únia potrebuje zintenzívniť vzťahy s týmto regiónom s ohľadom na energetickú transformáciu, dianie na Ukrajine a na Blízkom východe, informuje spravodajca TASR.



Zámerom summitu je demonštrovať jednotu EÚ s krajinami Perzského zálivu v oblasti obchodu a bezpečnosti a posilniť vzájomné hospodárske väzby. V politickej rovine je snahou Únie presvedčiť arabské krajiny pre proukrajinskú politku a prispieť k prímeriu na Blízkom východe.



Do rozhovorov sa popri lídroch 27-člennej EÚ a predstaviteľov Saudskej Arábie, Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Ománu a Spojených arabských emirátov zapoja aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Summit bude aj priestor na presadzovanejšie osobnejších záujmov, napríklad Katar a Kuvajt majú záujem o bezvízový prístup pre svojich občanov do schengenského priestoru. V roku 2022 tento zámer prerušila kauza Katargate.



Nasledujúci summit EÚ (17.-18.10.) má ako hlavné témy Ukrajinu, Blízky východ, konkurencieschopnosť, migrácia a zahraničná politika. Michel vo štvrtok do Bruselu pozval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby predstavil osobne "plán víťazstva". Zatiaľ nie je isté, či Zelenskyj príde, lídri EÚ sa však budú venovať ďalšej vojenskej podpore pre Kyjev, preskúmajú pokrok v dodávkach systémov protivzdušnej obrany, munície a rakiet. Diskutovať majú aj využívaní výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny.



Diskusie o najnovšom vývoji na Blízkom východe chcú zabrániť ďalšej eskalácii napätia.



V oblasti konkurencieschopnosti je hlavný dôraz diskusií na jej zlepšenie do budúcnosti. Lídri EÚ sa už dohodli na niekoľkých prioritách na zníženie závislosti v strategických sektoroch, aby Európa zostala aj naďalej priemyselnou a technologickou veľmocou. summit bude príležitosťou na zhodnotenie dosiahnutého pokroku.



Diskusie o migrácii majú zhodnotiť implementáciu komplexného prístupu k migrácii, na ktorom sa lídri dohodli vo februári 2023, a ktorý sa zameriava na posilnenie kontrol vonkajších hraníc EÚ, zlepšenie politiky návratov, boj proti inštrumentalizácii migrantov, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu.



V oblasti klímy šéfovia vlád a štátov zhodnotia prípravy na zasadnutia Konferencie OSN o biodiverzite v Cali v Kolumbii (21.10 - 1.11. 2024) a Konferencie OSN o zmene klímy (COP29) v Baku v Azerbajdžane v druhej polovici novembra.