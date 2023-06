Sun: Do vzdušnej zóny Taiwanu vstúpilo 37 čínskych lietadiel

Taipei/Peking 8. júna (TASR) - Celkovo 37 čínskych bojových lietadiel vstúpilo v stredu v priebehu približne šiestich hodín do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Taiwanu. Oznámil to hovorca ministerstva obrany Taiwanu Sun Li-fang. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa informácií Sun Li-fanga čínske lietadlá vstúpili do taiwanskej zóny vo štvrtok o 5.00 h miestneho času (streda 23:00 SELČ). O šesť hodín neskôr povedal, že niektoré pokračovali smerom nad Tichý oceán na diaľkový prieskumný let.



Taiwanské ozbrojené sily v reakcii na preniknutie čínskych stíhačiek do taiwanskej zóny nasadili svoje vlastné lietadlá a lode a aktivovali systémy protivzdušnej obrany.



K incidentu došlo deň skončení vôbec prvých spoločných námorných cvičení Spojených štátov, Filipín a Japonska v oblasti Juhočínskeho mora, na ktoré si Peking robí takmer výhradné nároky.



Zóna protivzdušnej obrany Taiwanu je väčšia ako jeho vzdušný priestor a na určitých miestach sa prekrýva s identifikačnou zónou pevninskej Číny. Taiwan túto oblasť monitoruje a hliadkuje v nej, aby jeho sily mali viac času reagovať na hrozby.



Čínske lietadlá za posledné roky čoraz častejšie vstupujú do identifikačnej zóny Taiwanu. V roku 2022 bolo takýchto prípadov takmer dvakrát viac než rok predtým.