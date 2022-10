Sunak a Macron zintenzívnia spoluprácu v boji s nelegálnou migráciou

Londýn 28. októbra (TASR) - Nový britský premiér Rishi Sunak sa dohodol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na zintenzívnení boja proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Informoval o tom v piatok úrad britskej vlády na londýnskej Downing Street, píše agentúra AFP.



Obaja lídri sa podľa hovorcu britskej vlády zaviazali k prehĺbeniu partnerstva svojich krajín, aby sa tak zabránilo plavbám migrantov cez Lamanšský prieliv so smrteľnými následkami – plavbám, z ktorých profituje organizovaný zločin.



Politici sa tejto téme venovali počas prvého spoločného telefonátu, ktorý absolvovali od utorkového nástupu Rishiho Sunaka na post premiéra Spojeného kráľovstva.



Sunak podľa svojho hovorcu zdôraznil, že Británia aj Francúzsko by mali pracovať na tom, aby sa pašovanie migrantov cez Lamanšský prieliv prevádzačom prestalo vyplácať.



Úrad francúzskeho prezidenta spresnil, že obaja lídri v telefonáte diskutovali aj o vojenských a energetických otázkach. Potvrdili tiež plány na spoločný summit, ktorý by sa mal uskutočniť v roku 2023.



Tento rok zaznamenali v Británii rekordný počet 37.570 migrantov, ktorí sa do krajiny doplavili na malých člnoch. Tento nárast vyvoláva napätie na britskej politickej scéne, ako aj vo vzťahoch medzi Londýnom a Parížom.



Britská vláda v posledných rokoch opakovane vinila Francúzsko, že nerobí dosť preto, aby sa migranti z jeho pobrežia nevydávali na nebezpečnú plavbu k anglickým brehom.



V súčasnosti sa pracuje na texte britsko-francúzskej dohody o boji proti migrácii cez Lamanšský prieliv. Nový britský premiér Sunak mieni údajne presadiť, aby dohoda obsahovala razantnejšie opatrenia, než sa doposiaľ navrhovalo, napísali v piatok noviny The Times. Sunak okrem iného chce, aby bol v dohode zakotvený minimálny počet francúzskych policajtov hliadkujúcich na pobreží.