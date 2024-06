Sunak a Starmer diskutovali o daniach, imigrácii i brexite

Londýn 27. júna (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak a líder opozičných labouristov Keir Starmer sa v stredu v záverečnej debate pred predčasnými parlamentnými voľbami vyjadrovali k témam daní, imigrácie, rodových záležitostí i brexitu. TASR informuje podľa agentúry AP a stanice BBC.



Líder konzervatívcov Sunak svojmu protivníkovi opakovane vyčítal plánované zvyšovanie daní i absenciu plánov na riešenie nezákonnej migrácie. Obaja takisto odpovedali na otázku, čo by urobili na zlepšenie obchodných vzťahov Británie s EÚ.



Sunak uviedol, že jediný spôsob, ako dosiahnuť ďalšiu obchodnú dohodu s EÚ, by bolo povoliť voľný pohyb tovaru cez "zadné dvierka" - hranice medzi Írskom a Severným Írskom.



"Nevraciame sa späť do EÚ, nepripájame sa naspäť k jednotnému trhu či colnej únii a nesúhlasíme s voľným pohybom," povedal Starmer. Takisto vyjadril presvedčenie, že Británia je schopná dosiahnuť lepšiu dohodu než je tá sfušovaná, ktorú má v súčasnosti a je pripravený za ňu bojovať.



Starmer kritizoval Sunakove plány na deportáciu niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy. Premiér sa ho však spýtal, ako by s nimi naložil on a, či plánuje uzavrieť dohodu s hnutím Taliban v Afganistane o deportácii azylantov, ktorých Británia neprijala, pripomenula AP i BBC.



Obaja lídri vyjadrili odhodlanie chrániť práva žien na oddelené priestory určené len pre jedno pohlavie.



Stredajšia debata sa konala v priestoroch Nottingham Trent University (NTU) v Nottinghame. Pred inštitúciou sa zhromaždili demonštranti podporujúci Palestínčanov.



Briti pôjdu k volebným urnám 4. júla, keď si budú voliť 650 poslancov Dolnej snemovne parlamentu. Sunak je premiérom od októbra 2022 a konzervatívci sú pri moci od roku 2010. Na základe výsledkov predvolebných prieskumov sa však očakáva výrazné víťazstvo labouristov.