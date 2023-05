Sunak: Británia čoskoro začne s výcvikom ukrajinských pilotov

Londýn 15. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo čoskoro začne poskytovať výcvik ukrajinským pilotom na západných stíhačkách. Predseda britskej vlády Rishi Sunak to povedal v pondelok po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.



Sunak uviedol, že Británia otvorí novú leteckú školu, ktorá ukrajinským pilotom poskytne výcvik na rôznych typoch lietadiel. To im umožní lepšie brániť svoju krajinu proti ruskej agresii.



So Zelenským podľa svojich slov hovorili o dlhodobých bezpečnostných opatreniach spojencov pre Ukrajinu.



Stíhačky sú podľa Zelenského slov veľmi dôležitou témou, pretože Ukrajina nedokáže mať pod kontrolou vzdušný priestor. Kyjev takisto potrebuje na svoju protiofenzívu viac času, ozrejmil.



Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že dodá Ukrajine veľký počet protilietadlových rakiet a stovky bojových dronov, ktoré majú rozsah viac než 200 kilometrov.



Zelenskyj sa v mene Ukrajincov poďakoval za podporu zo strany britskej vlády.



Ukrajinský prezident sa v noci na pondelok v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V spoločnom vyhlásení uviedli, že Francúzsko dodá Ukrajine ďalšie desiatky obrnených vozidiel a vycvičí ukrajinských vojakov na ich používanie.



V sobotu bol ukrajinský prezident na návšteve Talianska, kde absolvoval schôdzky s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Na súkromnej audiencii vo Vatikáne ho prijal tiež pápež František, s ktorým Zelenskyj hovoril aj o deportáciách ukrajinských detí do Ruska.