Sunak: Británia neplánuje na Ukrajinu poslať vojenských inštruktorov

Londýn 2. októbra (TASR) - Británia nemá okamžité plány na vyslanie vojenských inštruktorov na Ukrajinu. Uviedol to v nedeľu britský premiér Rishi Sunak v reakcii na vyjadrenie britského ministra obrany, Minister naznačil, že britskí vojaci by priamo na Ukrajine mohli cvičiť jej vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Minister obrany povedal, že niekedy v budúcnosti bude jedného dňa možno pre nás možné, aby sme niektoré výcviky robili na Ukrajine," uviedol Sunak.



Dodal však, že sa to nemôže stať okamžite a ide o dlhodobú záležitosť. "Žiaden britský vojak nebude vyslaný do boja v súčasnom konflikte," povedal premiér.



Šéf britského rezortu obrany Grant Shapps v rozhovore pre denník Sunday Telegraph cez víkend uviedol, že po rokovaniach s predstaviteľmi britskej armády existuje možnosť na výcvik ukrajinských vojakov priamo na Ukrajine.



"Hovoril som dnes o tom, že by sa výcvik nakoniec presunul bližšie, teda aj na Ukrajinu. Predovšetkým na západ krajiny. Myslím si, že teraz máme príležitosť priniesť tam viac vecí," uviedol Shapps.



Británia a jej spojenci sa vyhýbajú oficiálnej prítomnosti svojich vojakov na Ukrajine, aby znížili riziko priameho konfliktu s Ruskom, pripomína Reuters.



Ruský exprezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v nedeľu uviedol, že všetkých britských vojakov, ktorí budú na Ukrajine cvičiť ukrajinských vojakov, bude ruská armáda považovať za legitímne ciele.



Británia v uplynulom roku počas päťtýždňových výcvikových kurzov vycvičila vyše 20.000 ukrajinských vojakov. Podobný počet plánuje Londýn vycvičiť aj v budúcnosti.