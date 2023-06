Sunak: Spravodajské služby vyšetrujú zničenie ukrajinskej priehrady

Londýn 7. júna (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v utorok neskoro večer povedal, že britská armáda a spravodajské služby zisťujú, či Rusko vyhodilo do vzduchu priehradu na juhu Ukrajiny. Podľa neho je však ešte "príliš skoro" vyvodzovať "definitívne závery". TASR správu prevzala v noci na stredu z agentúry AFP.



Sunak označil zničenie Kachovskej vodnej nádrže pod kontrolou Ruska za "najväčší útok na civilnú infraštruktúru" od začiatku vojny. "Naša armáda a spravodajské služby to momentálne vyšetrujú... ale nemôžem povedať, či šlo o úmyselný čin," povedal premiér novinárom na ceste do Spojených štátov.



"Útoky na civilnú infraštruktúru sú otrasné. V tomto konflikte sme už také prípady videli, ale je ešte príliš skoro na to, aby sa dali vyvodiť definitívne závery," dodal.



Sunak potvrdil, že o situácii na Ukrajine bude diskutovať s americkým prezidentom Joeom Bidenom na štvrtkovom stretnutí v Bielom dome.



Tiež pripomenul, že Británia poskytla zdroje a finančné prostriedky na podporu OSN a Červeného kríža, ktoré môžu svoje zdroje presmerovať najmä na humanitárnu pomoc a pomoc pri evakuáciách obyvateľov v zasiahnutej oblasti.



"Už sme mysleli dopredu na situácie, ako je táto, a som rád, že Spojené kráľovstvo naďalej podporuje Ukrajinu mnohými rôznymi spôsobmi," dodal.