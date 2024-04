Sunak: Britské stíhačky zostrelili časť dronov, ktorými Irán útočil

Londýn 14. apríla (TASR) - Britské stíhačky zostrelili časť z dronov, ktorými Irán v noci na nedeľu útočil na Izrael. Povedal to v nedeľu britský premiér Rishi Sunak, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.



"Môžem potvrdiť, že naše lietadlá zostrelili množstvo iránskych útočných dronov," povedal Sunak. Potvrdil tým medializované správy, že Británia pomohla Izraelu a ďalším spojencom odvrátiť iránske útoky, píše AFP.



Spojené kráľovstvo bolo podľa premiérových slov súčasťou medzinárodného koordinovaného úsilia s cieľom zneškodniť strely a drony vyslané Iránom. "Britské kráľovské letectvo (Royal Air Force - RAF) vyslalo do oblasti ďalšie lietadlá," povedal ďalej Sunak. Útok Iránu zároveň dôrazne odsúdil a označil za nebezpečnú a zbytočnú eskaláciu napätia.



Britský premiér zdôraznil, že v súčasnosti je potrebné, aby si svet zachoval "chladnú hlavu". Británia sa podľa jeho slov bude spolu so spojencami usilovať o deeskaláciu situácie.