R. Sunak chce analýzu vojny na Ukrajine, podľa kritikov je opatrnícky

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak si nechal vypracovať analýzu vývoja vojny na Ukrajine a tiež vplyvu britskej vojenskej pomoci na jej priebeh. Uvádza to TASR na základe piatkových informácií britskej televízie BBC.



Podľa BBC niektorí predstavitelia vlády v Londýne vyjadrujú obavy zo Sunakovho príliš opatrného prístupu k vojne na Ukrajine, a to práve v čase, keď sa konflikt podľa nich dostáva do kľúčovej fázy a Ukrajina potrebuje zbrane.



Sunaka – ktorý v minulosti pôsobil vo finančníctve – kritizujú, že si zvyk opierať sa o grafy preniesol do úradu premiéra a teraz ho aplikuje aj na vojnu na Ukrajine.



"Toto vyzerá, ako keby sme išli hodnotiť vstupy a výstupy... Vojny sa takto nevyhrávajú. Vyhrávajú sa na základe inštinktu. (Bývalý premiér) Boris (Johnson) na samom začiatku tohto celého jednoducho povedal: 'Poďme na to.'," povedal nemenovaný vládny zdroj a dodal, že Sunak by sa v zahraničnej politike mal inšpirovať práve Johnsonom.



Británia je jedným z najväčších dodávateľov zbraní Ukrajine.



Sunak, ktorý je vo funkcii premiéra necelé dva mesiace, svoju prvú zahraničnú cestu podnikol na Ukrajinu. Vyhlásil, že Ukrajinu podporuje "vo všetkých smeroch".



O prebiehajúcej diskusii v Británii údajne vie aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Prezident Zelenskyj vycítil, čo sa deje," uviedol zdroj. "Rozpráva sa s Rishim a snaží sa ho inšpirovať. Hovorí mu: 'Briti sú veľkí osloboditelia a veľkí bojovníci. Potrebujeme vás. Vzchopte sa'," povedal zdroj BBC.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj tento týždeň povedal britskému týždenníku The Economist, že potrebuje viac zbraní. "Viem, že tohto nepriateľa môžem poraziť. Ale potrebujem zdroje. Potrebujem 300 tankov, 600 až 700 bojových vozidiel pechoty a 500 húfnic," vyhlásil.



Americký Kongres tento mesiac schválil nákup významného množstva zbraní pre Ukrajinu. Avšak ako upozorňuje The Economist, tieto zbrane sa na Ukrajinu zrejme nedostanú skôr než na jar.



Zdroje v britskej vláde hovoria v tejto súvislosti o opatrnosti amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sa podľa nich obáva vzniku globálneho konfliktu. Niektorí v britskej vláde sa nazdávajú, že v tomto prístupe ho utvrdzuje práve Sunak.