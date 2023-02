Sunak chcel v Belfaste získať podporu severoírskych strán

Belfast 28. februára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v utorok navštívil severoírske hlavné mesto Belfast s cieľom získať podporu pre novú dohodu medzi Britániou a EÚ o pohybe tovarov medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky stanice BBC.



Sunak hovoril s najväčšími politickými stranami v severoírskom parlamente (Stormont) vrátane Sinn Féin, Aliančnej strany Severného Írska (APNI) a Demokratickej unionistickej strany (DUP).



Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že dosiahlo s Európskou úniou dohodu v prípade Severného Írska. Experti však pripomínajú, že úspech dohody bude závisieť od postoja DUP.



Severné Írsko aj po brexite ostalo súčasťou jednotného trhu EÚ s cieľom zabrániť vzniku tvrdej hranice s Írskou republikou. Unionisti (DUP) však tvrdili, že to vytvorí hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Sunak povedal, že nová dohoda úniu (Severného Írska a Veľkej Británie) posilní a odstráni pravidlá, ktoré ovplyvňovali dovoz tovarov do Severného Írska.



Súčasťou dohody je podľa Sunaka tiež opatrenie, ktoré Belfastu umožní zastaviť v Severnom Írsku platnosť akejkoľvek budúcej legislatívy EÚ, ktorá by tomuto regiónu škodila.



DUP začala vlani vo februári na protest proti dovtedajším kontrolám tovarov bojkotovať regionálny parlament a odmieta sa vrátiť, kým nebudú tieto pravidlá zrušené alebo výrazne zmenené, pripomenula v pondelok agentúra AP.



Líder DUP Jeffrey Donaldson v utorok pre BBC uviedol, že jeho strana na rozhodnutie potrebuje viac času. Lídri ďalších politických strán v Stormonte však DUP vyzvali, aby prijala rýchle závery a umožnila obnovenie vlády v Severnom Írsku, píše agentúra DPA.