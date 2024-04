Sunak: Deportačné lety z Británie do Rwandy môžu byť už v júli

Londýn 22. apríla (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v pondelok prisľúbil, že prvý deportačný let so žiadateľmi o azyl z Británie do Rwandy by sa mohol uskutočniť o desať až 12 týždňov, pričom od leta budú fungovať na pravidelnej báze. Zároveň pripustil výrazné oneskorenie svojej kľúčovej politiky v oblasti nelegálnej migrácie, informuje denník The Guardian.



Sunak na tlačovej konferencii uviedol, že ukončí patovú situáciu v parlamente, ktorá nastala v súvislosti so sporným zákonom o vysťahovaní.



Legislatíva sa posledné dve mesiace presúvala z jednej komory britského parlamentu do druhej, pričom horná Snemovňa lordov opakovane navrhovala zmeny, s ktorými nesúhlasili poslanci v Dolnej snemovni. Lordi nemajú právomoc legislatívu zrušiť, ale musia s ňou súhlasiť, aby sa mohla stať zákonom.



Sunak na nevolenú Snemovňu lordov apeloval, aby prestala blokovať legislatívu, ktorá umožní britským úradom deportovať migrantov do Rwandy. V priebehu pondelkového večera by o konečnej podobe vládneho návrhu zákona mala hlasovať Dolná snemovňa.



Súčasný návrh je odpoveďou na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý deportačné lety zablokoval s odôvodnením, že britská vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť migrantov deportovaných do Rwandy.



"Sme pripravení. Plány sú pripravené a tieto lety sa uskutočnia, nech sa deje čokoľvek. Žiadny zahraničný súd nám nezabráni v tom, aby sme lety uskutočnili," vyhlásil britský premiér. Odmietol poskytnúť detaily o tom, koľkých ľudí sa budú deportácie týkať.



Vládna Konzervatívna strana plánuje deportovať žiadateľov o azyl do Rwandy v rámci snahy presvedčiť migrantov, aby neriskovali nebezpečný prechod cez Lamanšský prieliv do Británie na nafukovacích člnoch.



Tento plán, ktorý presadzovali poslední traja predsedovia vlád počas uplynulých dvoch rokov, doteraz brzdilo niekoľko súdnych verdiktov aj odpor obhajcov práv, ktorí tvrdia, že vysťahovanie migrantov je nezákonné a nehumánne.