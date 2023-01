Sunak hovoril so Zelenským o ambícii Británie poslať Ukrajine tanky

Londýn 14. januára (TASR) - Británia "má ambíciu" poslať Ukrajine tanky Challenger 2. Povedal to v sobotu počas telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským britský premiér Rishi Sunak, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Lídri počas telefonátu hovorili o súčasnej situácii na Ukrajine a ukrajinských vojenských úspechoch pri potláčaní ruských vojakov. "Súhlasili, že je potrebné tento moment využiť na urýchlenie celosvetovej vojenskej a diplomatickej podpory pre Ukrajinu," uvádza kancelária britského premiéra vo vyhlásení.



"Premiér načrtal ambíciu Británie, ktorá sa týka posilnenia našej pomoci pre Ukrajinu prostredníctvom poskytnutia tankov Challenger 2 a ďalších delostreleckých systémov," dodáva Downing Street vo vyhlásení.



Sunak a celá britská vláda budú s medzinárodnými partnermi intenzívne pracovať, aby Ukrajina urýchlene dostala takú pomoc, akú potrebuje na víťazstvo vo vojne a zabezpečení trvalého mieru, uvádza sa vo vyhlásení.



Viaceré médiá naznačili, že Londýn a Kyjev rokujú o dodaní tankov Challenger, no britská vláda opakovane uviedla, že v tejto súvislosti ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie, píše Reuters.



Kyjev Západ dlhodobo žiada o dodanie ťažkých ozbrojených vozidiel. Ak by západné krajiny tejto žiadosti Kyjeva vyhoveli, išlo by o výrazný krok v rámci pomoci Ukrajine.