Sunak: Korunovácia je momentom mimoriadnej národnej hrdosti

Londýn 6. mája (TASR) - Sobotňajšia korunovácia britského kráľa Karola III. je momentom mimoriadnej národnej hrdosti, uviedol pred začiatkom korunovácie britský premiér Rishi Sunak. TASR o tom informuje podľa príspevku, ktorý Sunak zverejnil na sociálnej sieti Twitter.



"Dnešná korunovácia je chvíľou mimoriadnej národnej hrdosti. Nijaká iná krajina nedokáže predviesť takúto oslnivú parádu. Nie je to však len predstavenie. Je to hrdé vyjadrenie našej histórie, kultúry a tradícií. Je to názorná ukážka moderného charakteru našej krajiny a uctievaný rituál, počas ktorého sa zrodí nová éra," uviedol Sunak.



Britského kráľa Karola III. a jeho manželku Kamilu korunujú v sobotu vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Ceremónia sa začne o 11.00 h miestneho času (12.00 SELČ) a potrvá približne dve hodiny. Cirkevnému obradu bude predchádzať sprievod, ktorý sa začne pred Buckinghamským palácom a skončí sa pred západnými dverami Westminsterského opátstva.