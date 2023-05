Sunak na summite G7 označil Čínu za najväčšiu výzvu našej doby

Hirošima 21. mája (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak označil Čínu za najväčšiu výzvu našej doby. Urobil tak na summite krajín skupiny G7 v japonskej Hirošime. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Skupina G7 podľa jeho slov potvrdila v spojitosti s Čínou jednotu. "Čína predstavuje najväčšiu výzvu našej doby pre globálnu bezpečnosť a prosperitu. Dodal, že sa zvyšuje autoritársky postup tejto ázijskej krajiny v domácej politike i jej asertívnosť v zahraničí. Reakcia Spojeného kráľovstva je podľa neho v úplnom súlade so spojencami z G7.



"Spolu s G7 uskutočňujeme kroky, aby sme Číne zabránili používať hospodársky nátlak s cieľom zasahovať do zvrchovaných záležitostí iných," povedal.



Britský premiér takisto privítal podporu zo strany amerického prezidenta Joea Bidena pre medzinárodnú koalíciu, ktorá má za cieľ poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16. Dodal, že výcvik ukrajinských pilotov by sa mal začať v lete.