Sunak: Nedovolím, aby súd zablokoval deportačné lety do Rwandy

Londýn 16. novembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v stredu vyhlásil, že nedovolí, aby medzinárodný súd zablokoval deportačné lety do Rwandy. Sunak chce niektorých žiadateľov o azyl do tejto krajiny deportovať napriek rozhodnutiu britského Najvyššieho súdu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Britský Najvyšší súd v stredu rozhodol, že plán britskej vlády posielať niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný a v tejto krajine im hrozí zlé zaobchádzanie.



Sunak vyhlásil, že jeho vláda bude napriek verdiktu súdu pokračovať v pláne a na jar 2024 vyšle z Británie do Rwandy prvé deportačné lety. Vláda podľa neho už pracuje na novej zmluve s touto africkou krajinou a premiér predloží zákon, ktorým ju opäť vyhlási za bezpečnú krajinu.



Ďalej vyhlásil, že "nedovolí, aby medzinárodný súd zablokoval tieto lety". V roku 2022 sa totiž Británia už pokúsila o deportačný let do Rwandy, no zablokoval ho Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).



Spojené kráľovstvo a Rwanda sa v apríli 2022 dohodli, že časť migrantov prichádzajúcich do Británie nelegálne pošlú do Rwandy, kde budú spracúvať ich žiadosti o azyl. Úspešní žiadatelia o azyl by však zostali v Rwande a nevracali by sa do Británie.