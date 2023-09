Sunak odmieta rokovania o novej obchodnej dohode s EÚ

Londýn 18. septembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v pondelok odmietol rokovať o novej dohode o obchode a spolupráci s Európskou úniou. Reagoval tak na vyhlásenia lídra opozičnej Labouristickej strany Keira Starmera, ktorý sľubuje vyjednať lepšiu pobrexitovú dohodu, ako je tá z roku 2020. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a PA Media.



Sunak sa chce podľa vyjadrenia svojho úradu "sústrediť na čo najlepšie využitie aktuálnej dohody".



Líder britských labouristov Keir Starmer naopak sľubuje, že ak jeho strana vyhrá najbližšie parlamentné voľby, zlepší obchodné vzťahy s Európskou úniou. V rozhovore pre britský denník Financial Times povedal, že aktuálna dohoda krajinu "príliš obmedzuje" a labouristi "vyjednajú pre Spojené kráľovstvo omnoho lepšiu dohodu". Odmieta však opätovný vstup Británie do colnej únie a na jednotný trh EÚ. Opozičný líder bol v čase referenda o vystúpení Británie z EÚ za zotrvanie svojej krajiny v európskom spoločenstve.



Starmer sa má v utorok stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým bude pravdepodobne riešiť pobrexitové vzťahy Británie a Európskej únie.



Dohodu o obchode a spolupráci po brexite podpísal za Britániu v roku 2020 vtedajší premiér Boris Johnson. Dohodu majú obe strany spoločne prehodnocovať v päťročných intervaloch, prvýkrát to bude v roku 2025.